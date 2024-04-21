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Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?

Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.04.2024 - 15:31

Senin aklın ve kalbin aynı kişide mi?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sence evlilik şart mı?

4. Sence aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

5. Senin için ne zor?

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6. Her zaman duygularınla mı hareket edersin?

7. Yanlış olduğunu bile bile bir şeyi yaptın mı?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

Senin aklın da kalbin de aynı kişide!

Hayatının merkezine oturmuş biri var. O kişi, senin düşüncelerini süsleyen, kalbinin en derin köşelerinde yer edinen ve ruhunu besleyen biri. Senin aklın da kalbin de aynı kişiye ait. Evet, doğru duydun! İkilem yaşamıyorsun, aklın ve kalbin birleşti ve senin için en doğru kişiye işaret ediyorlar. Onunla, hayatının en güzel anılarını oluşturmayı hayal ediyorsun. Gelecekteki mutlu günlerin, onunla geçen sıcak akşamların ve paylaşılan güzel anıların hayalini kuruyorsun. Onunla bir gelecek inşa etmek istiyor ve hayallerinde onunla olduğunu düşünüyorsun. Onsuz geçen bir hayatı düşünmek bile seni zorluyor. Onun yokluğunda hayatın renksiz ve monoton olacağına inanıyorsun. Senin aklın da kalbin de aynı kişide, o kişi senin hayatına renk katacak bir kişi. Onunla her anını paylaşmak, onunla her deneyimi yaşamak ve onunla her adımı atmak istiyorsun. Onunla birlikte olmak, hayatının en güzel renklerini ve en tatlı melodilerini keşfetmek istiyorsun. Bu yüzden aklın da kalbin de aynı kişide, çünkü o kişi senin hayatına renk katacak biri.

Senin aklın ve kalbin aynı kişide değil!

Bir kalp, bir akıl ve iki farklı kişi... İşte tam da burada, senin hayatının en büyük ikilemi başlıyor. Mantığın ve kalbinin aynı kişiyi seçemediği bir durumdasın. Kendini ne kadar zorlarsan zorla, bu iklim ve kararsızlık senin hayatının en büyük gerçeği olmuş durumda. Mantığın, senin için en doğru olan kişiyi seçiyor. Ama ne yazık ki, bu kişi kalbinin ritmini hızlandıran kişi değil. Kalbin, belki de hiç mantıklı olmayan, belki de senin için yanlış olan bir başkası için atıyor. Ve sen, bu durumun farkındasın. Kalbinin attığı kişinin, aslında senin için doğru olmadığını biliyorsun. Ancak kalp işte, kim demiş mantıklı olması gerektiğini? O, kendi ritmini bulduğu kişi için atıyor ve seni de bu karmaşanın içine sürüklüyor. Bu durum, belki de hayatının en büyük çıkmazı. Ama unutma, her çıkmazın bir çıkışı vardır. Belki de kalbin ve aklın bir gün aynı kişi için atacak. Kim bilir?

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