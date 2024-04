Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?

Hayatının merkezine oturmuş biri var. O kişi, senin düşüncelerini süsleyen, kalbinin en derin köşelerinde yer edinen ve ruhunu besleyen biri. Senin aklın da kalbin de aynı kişiye ait. Evet, doğru duydun! İkilem yaşamıyorsun, aklın ve kalbin birleşti ve senin için en doğru kişiye işaret ediyorlar. Onunla, hayatının en güzel anılarını oluşturmayı hayal ediyorsun. Gelecekteki mutlu günlerin, onunla geçen sıcak akşamların ve paylaşılan güzel anıların hayalini kuruyorsun. Onunla bir gelecek inşa etmek istiyor ve hayallerinde onunla olduğunu düşünüyorsun. Onsuz geçen bir hayatı düşünmek bile seni zorluyor. Onun yokluğunda hayatın renksiz ve monoton olacağına inanıyorsun. Senin aklın da kalbin de aynı kişide, o kişi senin hayatına renk katacak bir kişi. Onunla her anını paylaşmak, onunla her deneyimi yaşamak ve onunla her adımı atmak istiyorsun. Onunla birlikte olmak, hayatının en güzel renklerini ve en tatlı melodilerini keşfetmek istiyorsun. Bu yüzden aklın da kalbin de aynı kişide, çünkü o kişi senin hayatına renk katacak biri.