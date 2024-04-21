Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?
Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?
Senin aklın ve kalbin aynı kişide mi?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sence evlilik şart mı?
4. Sence aşk evliliği mi mantık evliliği mi?
5. Senin için ne zor?
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6. Her zaman duygularınla mı hareket edersin?
7. Yanlış olduğunu bile bile bir şeyi yaptın mı?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Senin aklın da kalbin de aynı kişide!
Senin aklın ve kalbin aynı kişide değil!
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