Aklın ve Kalbin Aynı Kişide mi?

Bir kalp, bir akıl ve iki farklı kişi... İşte tam da burada, senin hayatının en büyük ikilemi başlıyor. Mantığın ve kalbinin aynı kişiyi seçemediği bir durumdasın. Kendini ne kadar zorlarsan zorla, bu iklim ve kararsızlık senin hayatının en büyük gerçeği olmuş durumda. Mantığın, senin için en doğru olan kişiyi seçiyor. Ama ne yazık ki, bu kişi kalbinin ritmini hızlandıran kişi değil. Kalbin, belki de hiç mantıklı olmayan, belki de senin için yanlış olan bir başkası için atıyor. Ve sen, bu durumun farkındasın. Kalbinin attığı kişinin, aslında senin için doğru olmadığını biliyorsun. Ancak kalp işte, kim demiş mantıklı olması gerektiğini? O, kendi ritmini bulduğu kişi için atıyor ve seni de bu karmaşanın içine sürüklüyor. Bu durum, belki de hayatının en büyük çıkmazı. Ama unutma, her çıkmazın bir çıkışı vardır. Belki de kalbin ve aklın bir gün aynı kişi için atacak. Kim bilir?