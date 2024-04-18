Yemek Seçimlerine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterisin. Senin için biraz bencil desek alınmazsın umarım. Sen ailene düşkünsün ama bayağı bir düşkünsün. Onların sözünden çıkmak senin için zor. Hırsınla, öfkenle çok kez yanlışa düşmüş birisin. Tam her şey düzeldi derken yine kafan karışmış ve aslında hiçbir şeyi düzeltememişsin. Sen Fatih gibi bir şeylerin iyi olduğunu düşünüyorsun ama arkanda koca bir enkaz bırakıyorsun.