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Yemek Seçimlerine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Yemek Seçimlerine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.04.2024 - 13:18

Yemek seçimlerine göre sen hangi Kızılcık Şerbeti karakterisin?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir çorba seç bakalım!

4. Peki ortaya bir meze seç bakalım!

5. Peki bu pilavlardan hangisi?

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6. Şimdi bir kebap seç bakalım!

7. Şimdi bize bir tatlı seçer misin?

8. Pekiii bir dondurma çeşidi seç bakalım!

9. Son olarak bir içecek seç bakalım!

Doğa

Doğa

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterisin. Bazen aşktan gözü kör bazen hırslarının kurbanı bazen ise küçük bir sevgi kelebeği. Sen Doğa gibi kararlarının arkasında durmakta biraz zorlanan birisin. Aklın hep karışık çünkü ne zaman bir karar almaya kalksan kalbin de işin içine giriyor. Sen beynin ile kalbin arasında kalıyorsun. Bu da senin yanlış kararlar almana neden oluyor.

Kıvılcım

Kıvılcım

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterisin. Sen Kıvılcım gibi net bir insansın. Ne istediğini bilirsin. Kararlarının hep arkasındasın. İnsanları ikna edebilir ve biraz da manipüle edebilirsin. Senin hayatın hep bir savaşla geçmiş. Fikrilerine ters düşen hiçbir işin içinde olmamışsın. Senin en çok bu netliğin seviliyor.

Pembe

Pembe

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterisin. İnsanların mutluluğu için varsın. Bu mutluluk seni de mutlu ediyor. Ailen, eşin, çocukların senin için oldukça mühim. Bu nedenle de aslında kendini bir kenara bırakalı uzun süre olmuş. Senin isteklerin, hayallerin artık pek önemli değil. Çünkü sen başkaları için yaşamayı tercih etmiş birisin.

Fatih

Fatih

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterisin. Senin için biraz bencil desek alınmazsın umarım. Sen ailene düşkünsün ama bayağı bir düşkünsün. Onların sözünden çıkmak senin için zor. Hırsınla, öfkenle çok kez yanlışa düşmüş birisin. Tam her şey düzeldi derken yine kafan karışmış ve aslında hiçbir şeyi düzeltememişsin. Sen Fatih gibi bir şeylerin iyi olduğunu düşünüyorsun ama arkanda koca bir enkaz bırakıyorsun.

Abdullah

Abdullah

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterisin. Sen katı birisin. Belirli isteklerin, arzuların var ve yerine getirilmezse daha da katı olabilirsin. Hayatında belirlediğin kurallara herkes uymalı. Sakin birisin ama bu sakinliğin altında da kocaman bir öfke yatıyor. Her şeyin senin istediğin gibi olmasını beklemek aslında seni yoruyor.

Ömer

Ömer

Sen Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterisin. Sen her zaman orta yolu bulmaya çalışan birisin. Hiçbir şeye sıkı sıkı bağlı değilsin. Kendi görüşlerin herkesi memnun edecek görüşler. Uyumlu bir karaktersin ve zor değilsin. Bu da herkesle kolaylıkla anlaşabileceğini gösteriyor. Senin için en iyi şey her şeyin doğru yapıldığını bilmek olur.

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