Yemek Seçimlerine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?
Yemek Seçimlerine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?
Yemek seçimlerine göre sen hangi Kızılcık Şerbeti karakterisin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir çorba seç bakalım!
4. Peki ortaya bir meze seç bakalım!
5. Peki bu pilavlardan hangisi?
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6. Şimdi bir kebap seç bakalım!
7. Şimdi bize bir tatlı seçer misin?
8. Pekiii bir dondurma çeşidi seç bakalım!
9. Son olarak bir içecek seç bakalım!
Doğa
Kıvılcım
Pembe
Fatih
Abdullah
Ömer
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