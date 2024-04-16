Senin Hikayen Bitti mi?
Senin Hikayen Bitti mi?
Senin hikayen bitti mi yoksa henüz başlamadı mı?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sen hayal ettiğin şeylere kavuştun mu?
4. Sence hayatında ne eksik?
5. Bize motivasyon cümlesi seç bakalım!
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6. Hangi renk seni heyecanlandırıyor?
7. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?
8. Etrafındaki insanlarla kendini kıyaslıyor musun?
9. En son ne zaman kendinle gurur duydun?
Senin hikayen bitti!
Senin hikayen daha yeni başlıyor!
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