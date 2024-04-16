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Senin Hikayen Bitti mi?

Senin Hikayen Bitti mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.04.2024 - 15:48

Senin hikayen bitti mi yoksa henüz başlamadı mı?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sen hayal ettiğin şeylere kavuştun mu?

4. Sence hayatında ne eksik?

4. Sence hayatında ne eksik?

5. Bize motivasyon cümlesi seç bakalım!

5. Bize motivasyon cümlesi seç bakalım!
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6. Hangi renk seni heyecanlandırıyor?

7. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

7. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

8. Etrafındaki insanlarla kendini kıyaslıyor musun?

9. En son ne zaman kendinle gurur duydun?

9. En son ne zaman kendinle gurur duydun?

Senin hikayen bitti!

Ve işte geldik o büyük finale! Senin hikayenin son perdesi düştü, perde arkasında kalanlar belki biraz hüzün, belki biraz hayal kırıklığı ama unutma ki her son yeni bir başlangıçtır. Belki şu an için bu sona hazır değilsin, belki de bu sonu hiç istemedin. Ancak, hayatın en büyük sırrı şudur ki, gerçekten anlamlı ve değerli bir başlangıç genellikle bir şeylerin sona ermesi ile başlar. Şu an kendini belki boşlukta, belki de çaresiz hissediyorsun. Ancak bu boşluk, bu çaresizlik, aslında senin yeni hikayenin ilk cümlelerini yazman için gereken boş bir kağıt. Bu hikayenin kahramanı yeni bir 'sen' olacak ve bu yeni sen, daha güçlü, daha kararlı ve daha bilge bir şekilde insanların karşısına çıkacak. Senin hikayenin sonu belki iyi belki kötü oldu. Ancak unutma ki, her hikaye, yaşananlar ve hissedilenlerden çok daha fazlasıdır. En önemlisi, bu hikaye sana çok şey öğretti. Her hikaye bir öğretidir ve senin hikayen de seni bir adım daha ileriye taşıdı. Yani aslında, senin hikayenin sonu, yeni bir hikayenin, yeni bir 'sen'in başlangıcı oldu. Ve bu yeni hikaye, daha heyecanlı, daha renkli ve daha dolu dolu olacak. İşte bu yüzden, hikayenin sonu aslında bir son değil, yeni bir başlangıçtır.

Senin hikayen daha yeni başlıyor!

Sahne senin ve perdeler yeni yeni açılıyor. Evet, şu ana kadar yaşadıkların aslında senin gerçek hikayenin sadece bir ön gösterimi. Senin önünde daha birçok sürpriz, keşifler ve maceralar var. Peki, bu yeni ve heyecan verici deneyimlere açık mısın? Biliyoruz ki, bazen yaşadıkların karşısında kendini küçük ve yetersiz hissedebilirsin. Hatta bazen, karamsar düşüncelerin bulutları altında kaybolup, hayatının sıkıcı ve monoton bir şekilde ilerleyeceğini düşünebilirsin. Ama unutma, senin hikayen aslında daha yeni başlıyor. Bu hikayenin gerçek başlangıcı, büyük bir dönüşümle başlayacak. Bu dönüşüm, belki bir kapıyı kapatıp yeni bir kapıyı açmak olacak, belki de hayatının rotasını tamamen değiştirecek bir karar olacak. Ancak ne olursa olsun, bu dönüşüm senin hikayenin gerçek başlangıcı olacak. Ve bu hikaye, senin hikayen. Her sahnesi, her repliği seninle dolu. Şimdi, bu hikayenin kahramanı olarak sahneye çıkma zamanı.

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