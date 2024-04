Senin Hikayen Bitti mi?

Ve işte geldik o büyük finale! Senin hikayenin son perdesi düştü, perde arkasında kalanlar belki biraz hüzün, belki biraz hayal kırıklığı ama unutma ki her son yeni bir başlangıçtır. Belki şu an için bu sona hazır değilsin, belki de bu sonu hiç istemedin. Ancak, hayatın en büyük sırrı şudur ki, gerçekten anlamlı ve değerli bir başlangıç genellikle bir şeylerin sona ermesi ile başlar. Şu an kendini belki boşlukta, belki de çaresiz hissediyorsun. Ancak bu boşluk, bu çaresizlik, aslında senin yeni hikayenin ilk cümlelerini yazman için gereken boş bir kağıt. Bu hikayenin kahramanı yeni bir 'sen' olacak ve bu yeni sen, daha güçlü, daha kararlı ve daha bilge bir şekilde insanların karşısına çıkacak. Senin hikayenin sonu belki iyi belki kötü oldu. Ancak unutma ki, her hikaye, yaşananlar ve hissedilenlerden çok daha fazlasıdır. En önemlisi, bu hikaye sana çok şey öğretti. Her hikaye bir öğretidir ve senin hikayen de seni bir adım daha ileriye taşıdı. Yani aslında, senin hikayenin sonu, yeni bir hikayenin, yeni bir 'sen'in başlangıcı oldu. Ve bu yeni hikaye, daha heyecanlı, daha renkli ve daha dolu dolu olacak. İşte bu yüzden, hikayenin sonu aslında bir son değil, yeni bir başlangıçtır.