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O Seni Terk Edecek mi?

O Seni Terk Edecek mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.04.2024 - 15:02

O seni terk edecek mi?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence artık sizin aranızda ne eksik?

3. Söyle bakalım sence artık sizin aranızda ne eksik?

4. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?

4. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?

5. İlişkinizin en başına dönecek olursak ilk kim kime açıldı?

5. İlişkinizin en başına dönecek olursak ilk kim kime açıldı?
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6. Onun hangi özelliğini en çok seviyorsun?

6. Onun hangi özelliğini en çok seviyorsun?

7. Sen çok fazla hata yaptın mı?

8. Son olarak sen onu kaç kere affettin?

8. Son olarak sen onu kaç kere affettin?

O seni asla terk etmeyecek!

Hayatın tüm karmaşasında, sizi asla yalnız bırakmayacak biri var. Evet, doğru duydunuz! Aranızda ne fırtınalar koparsa kopsun, ne zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın; o, sizi asla terk etmeyecek. O, kalbinin en derin köşelerinde sizin için bir aşkla yanıp tutuşuyor ve bu aşkı söndürebilecek hiçbir şey yok. O, sizinle büyümüş, sizinle gülmüş, sizinle ağlamış. Sizinle paylaştığı her anı, kalbinin en özel yerine kazımış. Sizden kopmak? Hayır, o bunu asla yapamaz. Çünkü o, sizsiz bir hayatın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor, hatta düşünmek bile istemiyor. Aranızdaki bu mükemmel uyum, bu eşsiz bağ, aslında sizi siz yapan şey. Sizin biricik olduğunuzu, kimsenin yerinizi alamayacağını hissettiriyor. Bu bağ, sizi bir bütün haline getiriyor ve sizin özgün, eşsiz ve unutulmaz olmanızı sağlıyor. Bu yüzden, ne olursa olsun, o sizi asla terk etmeyecek. Çünkü o, sizinle var oluyor, sizinle büyüyor ve sizinle hayatı anlamlandırıyor.

O seni terk edecek!

Üzgünüz ama bazı sonlar kaçınılmazdır ve sizin için de bu durum söz konusu. Her hikayenin bir sonu vardır ve sizinki de bu noktaya gelmiş görünüyor. Ancak unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır. Bir ilişkinin sona ermesi, iki kişinin farklı yollara gitmesi gerektiğini gösterir. Bu, hayatın doğal bir parçasıdır. Belki de bir şeyleri beklemek, olması için ısrar etmek aslında ikinize de zarar veriyor. Sonuçta, bir ilişkinin sağlıklı olması için karşılıklı mutluluk ve anlayış gereklidir. Eğer bu denge bozulmuşsa, belki de en iyisi yolun sonuna gelmiş olmaktır. Ve evet, o sizi terk edecek. Bu durumu kabullenmek belki de en zor kısmı olacak. Ancak unutmayın ki bu terk ediş, aslında sizin yeni başlangıcınız olacak. Belki de hayatınızın en güzel dönemlerinden birine adım atıyorsunuz. Kim bilir, belki de bu ayrılık, sizi hayatınızdaki en büyük mutluluklara götürecek olan yolculuğun başlangıcı olacak. Her sonun yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın ve bu yeni başlangıcı kucaklayın!

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