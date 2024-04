O seni terk edecek mi?

Üzgünüz ama bazı sonlar kaçınılmazdır ve sizin için de bu durum söz konusu. Her hikayenin bir sonu vardır ve sizinki de bu noktaya gelmiş görünüyor. Ancak unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır. Bir ilişkinin sona ermesi, iki kişinin farklı yollara gitmesi gerektiğini gösterir. Bu, hayatın doğal bir parçasıdır. Belki de bir şeyleri beklemek, olması için ısrar etmek aslında ikinize de zarar veriyor. Sonuçta, bir ilişkinin sağlıklı olması için karşılıklı mutluluk ve anlayış gereklidir. Eğer bu denge bozulmuşsa, belki de en iyisi yolun sonuna gelmiş olmaktır. Ve evet, o sizi terk edecek. Bu durumu kabullenmek belki de en zor kısmı olacak. Ancak unutmayın ki bu terk ediş, aslında sizin yeni başlangıcınız olacak. Belki de hayatınızın en güzel dönemlerinden birine adım atıyorsunuz. Kim bilir, belki de bu ayrılık, sizi hayatınızdaki en büyük mutluluklara götürecek olan yolculuğun başlangıcı olacak. Her sonun yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın ve bu yeni başlangıcı kucaklayın!