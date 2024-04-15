O Seni Terk Edecek mi?
O Seni Terk Edecek mi?
O seni terk edecek mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence artık sizin aranızda ne eksik?
4. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?
5. İlişkinizin en başına dönecek olursak ilk kim kime açıldı?
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6. Onun hangi özelliğini en çok seviyorsun?
7. Sen çok fazla hata yaptın mı?
8. Son olarak sen onu kaç kere affettin?
O seni asla terk etmeyecek!
O seni terk edecek!
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