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Can Borcum Dizisinde Yaprak Dökümü: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Can Borcum Dizisinde Yaprak Dökümü: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 16:01

Başrollerinde Mine Tugay, Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete gibi ünlü isimlerin yer aldığı Can Borcum dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisinden bir oyuncu ayrıldı. Son olarak 14. bölümüyle ekrana gelen Can Borcum'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 

Gelin diziden ayrılan oyuncuya ve yeni bölüm fragmanına birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcum dizisi son olarak 14. bölümüyle 21 Mart'ta yayınlandı.

Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcum dizisi son olarak 14. bölümüyle 21 Mart'ta yayınlandı.

Son bölümde Ferit’in Emel’i hangi suçtan ihbar ettiği hâlâ gizemini korurken, Ferit’in annesiyle ilgili aldığı kararlar Yasemin’in eski duygularını yeniden gün yüzüne çıkarıyor. 

Ancak bu durum Çınar’ın tepkisini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan Mehmet, Yekta’yı kızından uzak durması konusunda sert bir şekilde uyarırken, cezaevinde zor günler geçiren Emel’in, koğuş arkadaşları tarafından dışlandığı ve hedef haline geldiği sahneler yürek burkuyor. Emel’in tavırları, içerideki ortamı iyice geriyor.

Handan ise yaşadıkları evin Ferit tarafından satın alındığını öğrenince büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Bu gelişme Ferit ile Handan arasındaki ipleri daha da geriyor.

Aile, aşk ve intikam temalarının iç içe geçtiği diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Aile, aşk ve intikam temalarının iç içe geçtiği diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kilit karakterlerinden biri olan Celal’e hayat veren usta oyuncu Ragıp Savaş, projeye veda etti. Hem karakteri hem de oyunculuğuyla dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Savaş, bu ayrılıkla hayranlarını şaşkına çevirdi. 

Ragıp Savaş’ı artık dizide görmeyeceğiz ama onu TRT Tabii’de yayınlanan Yankı: Görünmez El dizisinde izlemeye devam edeceğiz.

Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği, sürükleyici senaryosuyla öne çıkan Can Borcum, 15. bölümüyle 5 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği, sürükleyici senaryosuyla öne çıkan Can Borcum, 15. bölümüyle 5 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

Sevilen dizi bayram nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. Bu nedenle 15. bölüm 1 hafta gecikmeli olarak izleyici karşısına çıkacak. Ancak yeni bölümde de hem duygular hem de tansiyon zirve yapacak. 

İzlemeyenler için Can Borcum 15. bölüm fragmanı buyrunuz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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