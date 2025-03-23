Can Borcum Dizisinde Yaprak Dökümü: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrıldı
Can Borcum Dizisinde Yaprak Dökümü: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
Başrollerinde Mine Tugay, Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete gibi ünlü isimlerin yer aldığı Can Borcum dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisinden bir oyuncu ayrıldı. Son olarak 14. bölümüyle ekrana gelen Can Borcum'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Gelin diziden ayrılan oyuncuya ve yeni bölüm fragmanına birlikte bakalım.
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Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcum dizisi son olarak 14. bölümüyle 21 Mart'ta yayınlandı.
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Aile, aşk ve intikam temalarının iç içe geçtiği diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.
Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği, sürükleyici senaryosuyla öne çıkan Can Borcum, 15. bölümüyle 5 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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