Can Borcum Dizisinde Yaprak Dökümü: Ünlü Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Son bölümde Ferit’in Emel’i hangi suçtan ihbar ettiği hâlâ gizemini korurken, Ferit’in annesiyle ilgili aldığı kararlar Yasemin’in eski duygularını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Ancak bu durum Çınar’ın tepkisini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan Mehmet, Yekta’yı kızından uzak durması konusunda sert bir şekilde uyarırken, cezaevinde zor günler geçiren Emel’in, koğuş arkadaşları tarafından dışlandığı ve hedef haline geldiği sahneler yürek burkuyor. Emel’in tavırları, içerideki ortamı iyice geriyor.

Handan ise yaşadıkları evin Ferit tarafından satın alındığını öğrenince büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Bu gelişme Ferit ile Handan arasındaki ipleri daha da geriyor.