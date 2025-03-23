onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket , Yemek Testleri
Sarma mı Dolma mı? İkileme Düşeceğiniz Anket!

Sarma mı Dolma mı? İkileme Düşeceğiniz Anket!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 16:01

Yemek seçimleri bazen gerçekten zorlayıcı olabilir, hele ki iki harika seçenek varsa! Bu ankette, her biri birbirine benzeyen ama bir o kadar da farklı yemekleri karşılaştıracak ve en sevdiğiniz olanı seçeceksiniz. Bakalım, ikilemde kalmaktan kurtulabilecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sarma mı, dolma mı?

2. Et döner mi, tavuk döner mi?

3. Midye mi, kokoreç mi?

4. Kısır mı, patates salatası mı?

5. Çiğ köfte mi, mercimek köftesi mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lahmacun mu, pide mi?

7. Baklava mı, soğuk baklava mı?

8. Adana kebap mı, iskender kebap mı?

9. Sütlaç mı, kazandibi mi?

10. Çay mı, kahve mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın