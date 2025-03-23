Sarma mı Dolma mı? İkileme Düşeceğiniz Anket!

Yemek seçimleri bazen gerçekten zorlayıcı olabilir, hele ki iki harika seçenek varsa! Bu ankette, her biri birbirine benzeyen ama bir o kadar da farklı yemekleri karşılaştıracak ve en sevdiğiniz olanı seçeceksiniz. Bakalım, ikilemde kalmaktan kurtulabilecek misiniz?