Sarma mı Dolma mı? İkileme Düşeceğiniz Anket!
Sarma mı Dolma mı? İkileme Düşeceğiniz Anket!
Yemek seçimleri bazen gerçekten zorlayıcı olabilir, hele ki iki harika seçenek varsa! Bu ankette, her biri birbirine benzeyen ama bir o kadar da farklı yemekleri karşılaştıracak ve en sevdiğiniz olanı seçeceksiniz. Bakalım, ikilemde kalmaktan kurtulabilecek misiniz?
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1. Sarma mı, dolma mı?
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2. Et döner mi, tavuk döner mi?
3. Midye mi, kokoreç mi?
4. Kısır mı, patates salatası mı?
5. Çiğ köfte mi, mercimek köftesi mi?
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6. Lahmacun mu, pide mi?
7. Baklava mı, soğuk baklava mı?
8. Adana kebap mı, iskender kebap mı?
9. Sütlaç mı, kazandibi mi?
10. Çay mı, kahve mi?
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