Hazırladığın Hamburgere Göre Ne Kadar Elitsin?
Hazırladığın Hamburgere Göre Ne Kadar Elitsin?
Herkes hamburger seviyor ama herkes aynı hamburgeri sevmiyor! 🍔 Kimisi klasik ve sade bir burgerden şaşmazken, kimisi gurme malzemelerle lüks bir deneyim yaşamak ister. Peki, senin hamburger tercihin seni nasıl yansıtıyor? Seçtiğin ekmekten, soslara ve ekstra malzemelere kadar her detay seni biraz daha ele veriyor! Testi çöz, hazırladığın hamburgere göre ne kadar 'elit' olduğunu öğren! Bakalım sen fast food bağımlısı mısın, yoksa bir Michelin yıldızlı şef mi? 😏🔥
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1. Öncelikle ekmeğini seçelim!
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2. Köfteni nasıl tercih edersin?
3. Peki, pişirme derecesi?
4. Peynirsiz hamburger olur mu? Hangi peyniri ekliyorsun?
5. Burgerin içine hangi yeşillik girsin?
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6. Soğan konusunda ne düşünüyorsun?
7. Sos seçimi önemli! En çok hangisini tercih edersin?
8. Domates ekliyor musun?
9. Hamburgerine ekstra çıtırlık katmak ister misin?
10. Bacon veya pastırma ekler misin?
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