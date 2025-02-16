Kore’de Yaşasaydın Adın Ne Olurdu?

Ji-Won, güçlü ve azimli anlamına gelir. Sen disiplinli, kararlı ve hedef odaklı bir insansın. Başarı senin için bir seçim değil, bir zorunluluk! Hangi alanda olursa olsun, kendini sürekli geliştirmek ve en iyisi olmak istiyorsun. Çevrendekiler senin lider ruhunu seviyor ve sana güven duyuyor. Kore’de yaşasaydın, büyük ihtimalle başarılı bir iş kadını veya akademisyen olurdun!