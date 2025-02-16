Yemek Seçimlerine Göre Kaç Yaşında Olduğunu Söylüyoruz!
Yemek Seçimlerine Göre Kaç Yaşında Olduğunu Söylüyoruz!
Yemek seçimlerin sadece damak tadını değil, aynı zamanda yaşını da ele veriyor olabilir mi? Kimileri klasik tatlara sadık kalırken, kimileri sürekli yeni lezzetler denemek istiyor. Kimi fast-food tutkunu, kimi ise sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. İşte bu tercihler, senin hangi yaş aralığında olduğunu ortaya çıkarabilir!
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1. Sabah kahvaltıda ne yersin?
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2. Bir restorana gittiğinde menüde ilk göz attığın yemek hangisi olur?
3. Canın tatlı istediğinde ilk tercihin hangisi olur?
4. Aşağıdakilerden en sevdiğin içecek hangisi?
5. Dışarıda hızlı bir öğle yemeği yemen gerekirse ne seçersin?
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6. Patates kızartmasını nasıl seversin?
7. En sevdiğin çorba hangisi?
8. En sık tercih ettiğin atıştırmalık hangisi?
9. Aşağıdaki yemeklerden birini seçmek zorundasın, hangisi olur?
10. En sevdiğin makarna türü hangisi?
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