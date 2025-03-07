Karakterine Göre Sen Hangi Ramazan Pidesisin?
Karakterine Göre Sen Hangi Ramazan Pidesisin?
Ramazan denince akla ilk gelen şeylerden biri de mis gibi kokusuyla sofraları şenlendiren pidedir! Ancak pidenin sadece bir yiyecek olmadığını, aslında karakterini yansıtan bir simge olabileceğini düşündün mü? Sıcak ve yumuşak mı, tok ve doyurucu mu, yoksa kendine has özel bir lezzete mi sahipsin?
Haydi, sonucu görmek için testi çözmeye başla!
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1. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi rolde olursun?
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2. Bir iş yaparken önceliğin nedir?
3. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
4. Misafir ağırlarken hangi yönün öne çıkar?
5. Seni en çok mutlu eden şey nedir?
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6. Birini tanımak için en çok neye dikkat edersin?
7. Zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
8. Hangi tür yemekler seni daha çok cezbediyor?
9. İnsanlar tarafından nasıl hatırlanmak istersin?
10. En sevdiğin zaman dilimi hangisi?
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Geleneksel Susamlı Ramazan Pidesi
Yumurtalı Ramazan Pidesi
Taş Fırın Ramazan Pidesi
Peynirli veya Zeytinli Ramazan Pidesi
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