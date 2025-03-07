Sen, sakin ama derin düşünen, gizemli ve ağırbaşlı bir insansın. Dışarıdan mesafeli ve sert biri gibi görünebilirsin, ancak aslında iç dünyan çok güçlü ve zengin. İnsanlarla hemen kaynaşmazsın, ancak tanındıkça ne kadar güvenilir ve bilge biri olduğun anlaşılır. Tıpkı taş fırında pişen Ramazan pidesi gibi, sen de zamanla olgunlaşan, sabırlı ve güçlü bir karaktere sahipsin. Kolay kolay değişmezsin ve karşına çıkan zorlukları kendi yöntemlerinle aşarsın. İnsanlar senin yanındayken kendilerini güvende hisseder, çünkü senin sözün her zaman ağırlıklıdır. Ancak bazen fazla içine kapanık olabilir ve duygularını dışa vurmakta zorlanabilirsin. Unutma ki insanlar senin sadece bilgeliğini değil, sıcaklığını da görmek ister. Kendini biraz daha açtığında, çevrendekilerin seni daha çok takdir ettiğini fark edeceksin!