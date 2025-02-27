Farkında Olmadan Yeme Bozukluğu Belirtileri Gösteriyor musun?

Yeme alışkanlıkların ciddi bir sorun haline gelmiş olabilir. Yeme krizleri, kontrolsüz yemek tüketimi, öğün atlayıp sonra aşırı yeme, yedikten sonra pişmanlık duyma gibi belirtiler yeme bozukluklarının habercisi olabilir. Bu durum sadece kilo problemi yaratmakla kalmaz, aynı zamanda psikolojik olarak da seni yıpratabilir. Kendine karşı daha şefkatli olmalı ve bu durumu kontrol altına almak için destek aramalısın. Öncelikle neden bu şekilde yediğini anlamaya çalış: Duygusal bir boşluk mu, stres mi, alışkanlık mı? Bir uzmanla konuşmak, bu döngüyü kırmana ve daha sağlıklı bir beslenme düzeni oturtmana yardımcı olabilir. Unutma, yalnız değilsin ve bu süreci sağlıklı bir şekilde aşabilirsin!