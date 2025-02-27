Farkında Olmadan Yeme Bozukluğu Belirtileri Gösteriyor musun?
Farkında Olmadan Yeme Bozukluğu Belirtileri Gösteriyor musun?
Herkesin yemekle kurduğu ilişki farklıdır. Kimi gerçekten aç olduğu için yerken, kimi stresini, üzüntüsünü veya mutluluğunu yemekle bastırır. Ancak bazı yeme alışkanlıkları, farkında olmadan kilo problemlerine ve hatta yeme bozukluklarına yol açabilir. Belki de farkında bile olmadığın bazı davranışların seni etkiliyor olabilir... Hazırsan başlayalım!
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Aşağıdaki yeme alışkanlıklarından hangilerini yapıyorsun?
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