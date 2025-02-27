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Farkında Olmadan Yeme Bozukluğu Belirtileri Gösteriyor musun?

Farkında Olmadan Yeme Bozukluğu Belirtileri Gösteriyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 12:01

Herkesin yemekle kurduğu ilişki farklıdır. Kimi gerçekten aç olduğu için yerken, kimi stresini, üzüntüsünü veya mutluluğunu yemekle bastırır. Ancak bazı yeme alışkanlıkları, farkında olmadan kilo problemlerine ve hatta yeme bozukluklarına yol açabilir. Belki de farkında bile olmadığın bazı davranışların seni etkiliyor olabilir... Hazırsan başlayalım!

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Aşağıdaki yeme alışkanlıklarından hangilerini yapıyorsun?

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Dengeli Besleniyorsun!

Tebrikler! Yeme alışkanlıkların genel olarak sağlıklı ve dengeli görünüyor. Yemek yemeyi bir zorunluluk ya da stres atma yöntemi olarak görmüyorsun. Açlık ve tokluk sinyallerini fark edebiliyor, gerektiğinde kendini kontrol edebiliyorsun. Bu, uzun vadede kilo problemlerinden uzak kalmanı sağlayacaktır. Tabii ki zaman zaman kaçamak yapman veya canın istediğinde abur cubur tüketmen çok normal! Önemli olan bunu dengeleyebilmek. Eğer sağlıklı beslenmeye devam eder, hareketi de hayatının bir parçası haline getirirsen, kilon konusunda büyük bir problem yaşamazsın. Harika gidiyorsun, böyle devam et!

Dikkat Etmelisin!

Yeme alışkanlıklarında bazı kontrolsüz noktalar var. Belki farkında olmadan stresli veya duygusal anlarında yemek yemeye yöneliyorsun. Belki de sosyal baskılar veya hızlı tüketim alışkanlıkları nedeniyle sağlıklı beslenme düzenini koruyamıyorsun. Bu noktada kendini suçlamak yerine, yemekle olan ilişkini gözden geçirmekte fayda var. Gerçekten aç olduğunda mı yiyorsun, yoksa sıkıntıdan veya alışkanlıktan mı? Yediklerinden sonra suçluluk hissediyor musun? Eğer bazı yeme davranışlarının kilo problemlerine yol açtığını düşünüyorsan, küçük değişikliklerle bunları kontrol altına alabilirsin. Bir beslenme uzmanından destek almak da iyi bir fikir olabilir!

Yeme Davranışlarında Problemler Var!

Yemekle olan ilişkin pek sağlıklı görünmüyor. Belki bazen farkında bile olmadan duygularını yemekle bastırıyorsun ya da yemek yemeyi tamamen kontrolsüz bir alışkanlık haline getirmiş olabilirsin. Sürekli yemek hakkında düşünüyor, yedikten sonra pişmanlık duyuyor veya aşırıya kaçıyorsan, bu kilo alımına neden olabilir. Böyle bir durumda, öncelikle kendine yüklenmeyi bırakmalısın. Yeme alışkanlıklarını düzene sokmak için bilinçli adımlar atabilirsin. Duygularını yemekle bastırmak yerine farklı yollar aramak, stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını bulmak önemli. Eğer bu durum seni zorluyorsa bir diyetisyen veya psikolog desteği almak iyi bir seçenek olabilir.

Yeme Bozukluğu Riski Taşıyorsun!

Yeme alışkanlıkların ciddi bir sorun haline gelmiş olabilir. Yeme krizleri, kontrolsüz yemek tüketimi, öğün atlayıp sonra aşırı yeme, yedikten sonra pişmanlık duyma gibi belirtiler yeme bozukluklarının habercisi olabilir. Bu durum sadece kilo problemi yaratmakla kalmaz, aynı zamanda psikolojik olarak da seni yıpratabilir. Kendine karşı daha şefkatli olmalı ve bu durumu kontrol altına almak için destek aramalısın. Öncelikle neden bu şekilde yediğini anlamaya çalış: Duygusal bir boşluk mu, stres mi, alışkanlık mı? Bir uzmanla konuşmak, bu döngüyü kırmana ve daha sağlıklı bir beslenme düzeni oturtmana yardımcı olabilir. Unutma, yalnız değilsin ve bu süreci sağlıklı bir şekilde aşabilirsin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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