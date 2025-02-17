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Sen de Platonik misin? Bu Davranışları Yapıyorsan Kesinlikle Öylesin!

Sen de Platonik misin? Bu Davranışları Yapıyorsan Kesinlikle Öylesin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 13:01

Aşk her zaman karşılıklı mı olur? Tabii ki hayır! Platonik aşk, hislerini içine atıp sevdiğin kişiyi uzaktan izlemekle geçen bir serüven. Belki onun attığı story'leri saniyesinde izliyorsun, belki biri onun adını söyleyince istemsizce dikkat kesiliyorsun Eğer “Yok canım, ben platonik değilim” diyorsan, bu testi çözmeden emin olma! Yaptıklarını işaretle ve bakalım ne kadar platoniksin? Sonucun seni şaşırtabilir! 💘

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Bu davranışları yapıyorsan işaretle!

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Platonik Değilsin Sakin Ol!

Sen duygularını fazla içine atmayan, hislerini net bir şekilde ifade edebilen birisin. Eğer hoşlandığın biri varsa, onunla iletişim kurmak için kendini gereksiz strese sokmuyorsun. Direkt konuşup olayları oluruna bırakıyorsun. Platoniklik senin dünyanda çok yer edinmemiş gibi duruyor. Bu, özgüvenli ve net biri olduğunu gösteriyor! Eğer gerçekten hoşlandığın biri varsa, hislerini saklamaktan çekinme ve cesaretini topla! Aşk, bazen sadece bir adım atmayı gerektirir.

Hafif Platoniksin, Ama Kontrol Sende!

Evet, bazen hislerini saklamayı ve karşı tarafa bir şey belli etmemeyi tercih ediyorsun. Ama tamamen bir platonik aşık da değilsin! Duygularını içinde yaşıyor ama gerektiğinde de harekete geçiyorsun. Belki cesaretini toplamak için biraz daha zamana ihtiyacın var. Eğer hoşlandığın kişiye karşı gerçekten bir şeyler hissediyorsan, küçük adımlarla da olsa ilerlemeye çalış. Belki de o da sana karşı bir şeyler hissediyor, kim bilir?

Gerçek Bir Platoniksin, Ama Hâlâ Umudun Var!

Senin için platonik aşk, adeta bir hayat tarzı olmuş! Onunla ilgili her detayı fark ediyor, stalk yapmadan duramıyorsun. Hislerini belli etmek yerine, uzaktan sevmeyi tercih ediyorsun. Ama içten içe keşke bir şeyler olsa diye düşünüyor olabilirsin. Belki de artık cesur olmanın zamanı gelmiştir! Unutma, karşındaki insan senin aklından geçenleri bilemez. Ona ufak da olsa bir adım atabilir, ilgini belli edebilirsin. Eğer gerçekten bir şansın olmadığını düşünüyorsan, yeni insanlara kapılarını açman da önemli. Çünkü sen de karşılık gören bir aşkı hak ediyorsun!

Tam Bir Platonik Aşıksın! Geçmiş Olsun…

Sen tam anlamıyla bir platonik aşıksın! Onun attığı her postu analiz ediyor, profilini ezbere biliyor, adını duyduğunda bile içten içe mutlu oluyorsun. Ama ona hislerini belli etmek yerine, hayali senaryolarla yaşamayı tercih ediyorsun. Platonik aşk hem tatlı hem de bazen biraz acı verici olabilir. Ama unutma, aşk iki kişilik bir oyun! Eğer karşılıksız olduğunu düşündüğün birine çok takılıp kalırsan, kendine haksızlık edebilirsin. Belki de daha cesur olup bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de işler düşündüğünden çok daha güzel gelişir! Ama olmazsa da üzülme, çünkü aşk her zaman yeniden gelir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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