Sen de Platonik misin? Bu Davranışları Yapıyorsan Kesinlikle Öylesin!
Sen de Platonik misin? Bu Davranışları Yapıyorsan Kesinlikle Öylesin!
Aşk her zaman karşılıklı mı olur? Tabii ki hayır! Platonik aşk, hislerini içine atıp sevdiğin kişiyi uzaktan izlemekle geçen bir serüven. Belki onun attığı story'leri saniyesinde izliyorsun, belki biri onun adını söyleyince istemsizce dikkat kesiliyorsun Eğer “Yok canım, ben platonik değilim” diyorsan, bu testi çözmeden emin olma! Yaptıklarını işaretle ve bakalım ne kadar platoniksin? Sonucun seni şaşırtabilir! 💘
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Bu davranışları yapıyorsan işaretle!
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Platonik Değilsin Sakin Ol!
Hafif Platoniksin, Ama Kontrol Sende!
Gerçek Bir Platoniksin, Ama Hâlâ Umudun Var!
Tam Bir Platonik Aşıksın! Geçmiş Olsun…
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