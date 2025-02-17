Sen tam anlamıyla bir platonik aşıksın! Onun attığı her postu analiz ediyor, profilini ezbere biliyor, adını duyduğunda bile içten içe mutlu oluyorsun. Ama ona hislerini belli etmek yerine, hayali senaryolarla yaşamayı tercih ediyorsun. Platonik aşk hem tatlı hem de bazen biraz acı verici olabilir. Ama unutma, aşk iki kişilik bir oyun! Eğer karşılıksız olduğunu düşündüğün birine çok takılıp kalırsan, kendine haksızlık edebilirsin. Belki de daha cesur olup bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de işler düşündüğünden çok daha güzel gelişir! Ama olmazsa da üzülme, çünkü aşk her zaman yeniden gelir!