Aşk Hikayen Hangi Efsanevi Çifte Benziyor?

Aşk, herkes için farklı bir hikâye... Kimi aşkı en büyük tutkuyla yaşar, kimi şefkat ve güven dolu bir bağ kurar. Kimileri içinse aşk, bolca dram ve iniş çıkışlarla doludur. Peki, senin aşk hayatın hangi ünlü film ya da dizi çiftine benziyor? Tutkulu bir romantizm mi, inişli çıkışlı bir ilişki mi, yoksa yıllar geçse de birbirine bağlı kalan bir aşk mı? Bu testte aşk hayatının dinamiklerini analiz ediyor ve seni bir film/dizi çiftine eşleştiriyoruz! Belki de hayalindeki romantizme düşündüğünden daha yakınsındır.