Aşk Hikayen Hangi Efsanevi Çifte Benziyor?
Aşk Hikayen Hangi Efsanevi Çifte Benziyor?
Aşk, herkes için farklı bir hikâye... Kimi aşkı en büyük tutkuyla yaşar, kimi şefkat ve güven dolu bir bağ kurar. Kimileri içinse aşk, bolca dram ve iniş çıkışlarla doludur. Peki, senin aşk hayatın hangi ünlü film ya da dizi çiftine benziyor? Tutkulu bir romantizm mi, inişli çıkışlı bir ilişki mi, yoksa yıllar geçse de birbirine bağlı kalan bir aşk mı? Bu testte aşk hayatının dinamiklerini analiz ediyor ve seni bir film/dizi çiftine eşleştiriyoruz! Belki de hayalindeki romantizme düşündüğünden daha yakınsındır.
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1. Aşkı tanımlayacak tek bir kelime seçecek olsan, hangisi olurdu?
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2. Partnerinle kavga ettiğinizde nasıl çözüm bulursunuz?
3. Bir ilişkinin en önemli unsuru sence nedir?
4. Partnerinle nasıl tanışmayı hayal ediyorsun?
5. İdeal randevu gecen nasıl olmalı?
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6. Kendi aşk hayatına bir tema müziği seçseydin, hangisi olurdu?
7. Aşk hakkında hangi görüşe sahipsin?
8. Ayrılıkla nasıl başa çıkarsın?
9. Partnerinde en çok hangi özelliği ararsın?
10. Aşk hayatın bir replik olsaydı, hangisi olurdu?
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Jack & Rose
Noah & Allie
Monica & Chandler
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