Birlikte Kaç Yıl Daha Mutlu Olacağınızı Söylüyoruz!
Birlikte Kaç Yıl Daha Mutlu Olacağınızı Söylüyoruz!
İlişkiler kimi zaman coşku dolu bir bahar sabahı gibi gelir, kimi zaman da durmadan yağan bir yağmur... Siz ve partneriniz arasında güçlü bir bağ mı var, yoksa ilişki doğası gereği zamanla tükenme riski mi taşıyor? Hazırladığımız bu eğlenceli test, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu ve ömrünün uzunluğunu belirlemenize yardımcı olacak. Tabii ki bu sadece bir tahmin ama düşündüğünüzden daha isabetli olabilir. Hazır mısınız?
Hadi başlayalım!
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1. Partnerinizle en sık tartıştığınız konu ne?
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2. İkiniz de yorucu bir haftadan sonra akşamı nasıl geçirirsiniz?
3. Birlikte geleceğinizi düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz?
4. Partnerinizin kararlarını nasıl değerlendirirsiniz?
5. Bir tartışmadan sonra aranızdaki buzları kim kırar?
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6. Partneriniz size sürpriz yaptığında ne hissedersiniz?
7. Partnerinizle iletişim şekliniz genellikle nasıldır?
8. İlişkiniz dışarıdan nasıl görünüyor?
9. Partnerinizin ailesiyle ilişkiniz nasıldır?
10. Birlikte vakit geçirmek sizin için ne ifade ediyor?
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Sonbahar Hüzünlü Bir Aşk (3 ay-6 ay)
Dengeli Bir Bahar (6 ay-2 yıl)
Sonsuz Mutluluk (3-5 yıl)
Sevgiyle Sonsuzlaşan Bir Hayat (5 yıl ve üzeri)
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