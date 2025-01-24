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Hoşlandığın Kişilik Özelliklerine Göre Sevgilinin Tipini Gösteriyoruz!

Hoşlandığın Kişilik Özelliklerine Göre Sevgilinin Tipini Gösteriyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 14:01

Aşkta kimi çekici bulduğunuz sadece fiziksel görünümle ilgili değil, kişilik tercihlerin de kimin hayalini kurduğunuzu etkiler. Bu testte kişisel zevklerinize ve karakter anlayışınıza göre sevgilinizin fiziksel tipini öğreneceksiniz. Hadi bakalım, ideal sevgili tipinize dair tüm ipuçlarını ortaya çıkaralım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Hoşlandığın kişinin hangi özelliği seni en çok etkiler?

3. İdeal partnerinle hangi ortamda tanışmayı isterdin?

4. Partnerinin giysi tarzı nasıl olmalı?

5. Sence aşk nedir?

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6. Hoşlandığın kişinin en etkileyici davranışı ne olabilir?

7. Aşkta en sevmediğin özellik nedir?

8. Partnerinin hangi sporla uğraşmasını isterdin?

9. Hayalindeki tatil nasıldır?

10. Seni en çok etkileyen göz rengi nedir?

10. Seni en çok etkileyen göz rengi nedir?
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Zeki ve karizmatik!

Zeki ve karizmatik!

Modern ve minimalist!

Modern ve minimalist!

Keskin ve dikkat çekici!

Keskin ve dikkat çekici!

Hayatı dolu dolu ve hareketli

Hayatı dolu dolu ve hareketli

Romantik ve anlayışlı!

Romantik ve anlayışlı!

Hayal dünyası geniş ve romantik

Hayal dünyası geniş ve romantik

Sessiz ve kendine güvenen biri

Sessiz ve kendine güvenen biri

Sessiz ve nazik

Sessiz ve nazik

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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