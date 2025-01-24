Hoşlandığın Kişilik Özelliklerine Göre Sevgilinin Tipini Gösteriyoruz!

Aşkta kimi çekici bulduğunuz sadece fiziksel görünümle ilgili değil, kişilik tercihlerin de kimin hayalini kurduğunuzu etkiler. Bu testte kişisel zevklerinize ve karakter anlayışınıza göre sevgilinizin fiziksel tipini öğreneceksiniz. Hadi bakalım, ideal sevgili tipinize dair tüm ipuçlarını ortaya çıkaralım!