Aşık Oldun mu?
Aşık Oldun mu?
Aşk, hepimizin hayatında anlamlı ve unutulmaz izler bırakır. Ama bazen hissettiklerimizden emin olamayız: 'Bu gerçekten aşk mı, yoksa sadece bir hayranlık mı?' Kalbimizin atışları hızlanır, duygular karışır ve düşünceler karmaşıklaşır. İşte bu test tam da bunu anlamana yardımcı olacak! Ruhunun derinliklerine bir yolculuk yapmaya hazır mısın? Haydi başlayalım ve aşkı gerçekten tanıyıp tanımadığını keşfedelim! 💖
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1. Onu düşündüğünde aklında genellikle ne canlanıyor?
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2. Onunla konuşurken hangi duyguyu en yoğun yaşıyorsun?
3. Yanındayken zaman senin için nasıl geçiyor?
4. Onun yanındayken davranışların nasıl değişiyor?
5. Onun en çok hangi özelliğini seviyorsun?
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6. Onunla paylaşmak istediğin bir haber olduğunda ne yaparsın?
7. Onunla birlikte bir aktivite yapmak istesen hangisini seçerdin?
8. Gece uyumadan önce aklında kim oluyor?
9. Sence onunla aran nasıl?
10. Onun başka biriyle olduğunu hayal edince ne hissedersin?
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Kalbinin tam ortasında
Karışık Hisler!
Henüz değil!
Aşk değil hayranlık!
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