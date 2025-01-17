Aşık Oldun mu?

Görünüşe göre şu anki hislerin tam olarak aşk değil, daha çok bir hayranlık ya da ilgi duygusunu barındırıyor. Onu düşündüğünde heyecan hissediyor olabilirsin, ama derin bir bağ ya da vazgeçilmez bir his yaşamıyorsun. Bunun da tamamen normal olduğunu bilmelisin. İlişkiler ve hisler zamana bağlıdır. Eğer bu duyguları daha fazla sorgularsan ve onu daha iyi tanırsan, belki hislerin değişebilir. Ancak, bu kişiyle ilgili gerçek bağının ne olduğunu anlamak için biraz daha zamana ihtiyacın olduğu ortada. Aşk sana yakın olabilir ama kalbin henüz onu tam anlamıyla hissetmemiş gibi görünüyor. Zamana bırak ve her şeyi oluruna bırakmanın güzelliğini yaşa. Belki de doğru zaman yakındır!