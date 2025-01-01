Mitolojiye Göre Burcun Hangi Tanrıyı Temsil Ediyor?
Mitolojiye Göre Burcun Hangi Tanrıyı Temsil Ediyor?
Mitoloji dünyası, güçlü ve büyüleyici tanrılarla doludur ve her biri farklı özellikler, hikayeler ve güçlerle tanımlanır. Peki, burcuna göre hangi mitolojik tanrının ruhunu taşıyorsun? Bu testte, burcunu seçerek seninle özdeşleşen tanrıyı öğrenebilir ve bu ilahi figürün neyi temsil ettiğini keşfedebilirsin. Tanrıların bilgeliğinden güç al, mitolojideki yerini öğren!
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Burcunu seç!
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Ares (Savaş Tanrısı)
Demeter (Bereket Tanrıçası)
Hermes (Haberci Tanrı)
Artemis (Av ve Doğa Tanrıçası)
Apollo (Güneş ve Sanat Tanrısı)
Athena (Bilgelik ve Strateji Tanrıçası)
Afrodit (Aşk ve Güzellik Tanrıçası)
Hades (Yeraltı Tanrısı)
Zeus (Göklerin Tanrısı)
Kronos (Zaman ve Düzen Tanrısı)
Prometheus (Bilgelik ve İsyan Tanrısı)
Poseidon (Deniz Tanrısı)
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