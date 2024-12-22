Partnerinin Gözüyle Seni Görüyoruz!
Partnerinin Gözüyle Seni Görüyoruz!
Partnerimizin gözünden nasıl göründüğümüzü gerçekten biliyor muyuz? Belki de bazı yönlerimiz, sevdiğimiz kişinin bakış açısında çok daha farklıdır. Bu test, partnerinin gözünden nasıl bir insan olduğunu keşfetmeni sağlayacak!
Hazır mısın?
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1. Partnerinle bir tartışma yaşadığında nasıl davranırsın?
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2. Romantik bir akşam planladınız. Nasıl bir atmosfer istersin?
3. Partnerin sana bir konuda eleştiri yaptığında ne yaparsın?
4. Partnerinin seninle ilgili en çok takdir ettiği şey nedir?
5. Önemli bir kararı nasıl alırsın?
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6. Partnerinle olan en özel anını nasıl tanımlarsın?
7. Planlarınız iptal olduğunda tepkin ne olur?
8. Partnerin hasta olduğunda nasıl davranırsın?
9. Sevgilinle paylaştığın mutluluk nasıl bir şeydir?
10. Tartışma sırasında partnerinin seninle ilgili en çok eleştirdiği yön nedir?
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Sen huzurun simgesisin!
Onun için destekleyici bir ruhsun!
Sen onun mutluluk kaynağısın!
Onun gözünde güçlü ve iddialı birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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