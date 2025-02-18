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Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya Turu Getirdi

Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya Turu Getirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 01:17

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Monaco'yu saf dışı bıraktı. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, kritik maçta gol atmayı başardı. Kırmızı-beyazlı kulüp, adını bir üst tura yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz ekibi, toplamda 4-3'lük skorla son 16 biletini kaptı.

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz ekibi, toplamda 4-3'lük skorla son 16 biletini kaptı.

Benfica'nın golleri Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis (P) ve Orkun Kökçü'den geldi. Monaco'nu gollerini kaydeden isimlerse Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir ve George Ilenikhena oldu.

Kerem'in golü 👇

Orkun'un golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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