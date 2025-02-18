Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya Turu Getirdi
Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya Turu Getirdi
Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Monaco'yu saf dışı bıraktı. Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, kritik maçta gol atmayı başardı. Kırmızı-beyazlı kulüp, adını bir üst tura yazdırdı.
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Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz ekibi, toplamda 4-3'lük skorla son 16 biletini kaptı.
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Kerem'in golü 👇
Orkun'un golü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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