TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye Tepki: Milli Takım'a Oyuncu Göndermeme Kararı Alınmıştı
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye Tepki: Milli Takım'a Oyuncu Göndermeme Kararı Alınmıştı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararına ilişkin konuştu. Türkoğlu, sürecin devam ettiği takdirde sarı-lacivertli kulübe gereken tavrın koyulacağını ifade etti.
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,"sürecin hala devam etmesi şaşırtıcı" dedi.
Tutumun devam etmesi durumunda yaptırımdan kaçınmayacaklarını da belirtti 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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