TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye Tepki: Milli Takım'a Oyuncu Göndermeme Kararı Alınmıştı

'Süreci hep en iyi şekilde, profesyonelce yönetmeye çalıştık. Şimdi doğal olarak bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Buraya davet edilen oyuncu arkadaşlarımıza haksızlık olur. Yine de sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı. Biz bazen zaman doğru yönetildiğinde işin olumluya doğru ilerleyeceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla sürecin bu noktalara gelmesini istemezdik

Tabii konsantrasyonumuz şu an burada olan arkadaşlarımızın üzerinde. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yönetimsel anlamda bazı kararları alırken her zaman sporcuyu düşündük. Oyuncuları milli takıma çağırsak ve gelemeseler ceza vermek zorunda kalırdık. Ayrıca bu ceza süreci uzayabilirdi. Bu yüzden Fenerbahçeli oyuncuları çağırmadık'