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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye Tepki: Milli Takım'a Oyuncu Göndermeme Kararı Alınmıştı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye Tepki: Milli Takım'a Oyuncu Göndermeme Kararı Alınmıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 22:49

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararına ilişkin konuştu. Türkoğlu, sürecin devam ettiği takdirde sarı-lacivertli kulübe gereken tavrın koyulacağını ifade etti.

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Ergin Ataman'ın 3-1'lik skoru işaret etmesi ortalığı karıştırmıştı

Ergin Ataman'ın 3-1'lik skoru işaret etmesi ortalığı karıştırmıştı

Euroleague'de mücadele eden Yunanistan ekibi Panathianikos'u çalıştıran Ergin Ataman, sezon öncesindeki hazırlık maçlarından birinde Galatasaray'a konuk olmuştu. Tecrübeli koç, maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbinin skorunu işaret etmişti. Milli Takım'ın başındaki ismin böyle bir harekette bulunması Fenerbahçe camiası tarafından oldukça yanlış bulunmuştu. Ataman, yaşananlardan sonra özür dilese de sarı-lacivertli taraftarların öfkesi dinmemişti.

Fenerbahçe'den radikal bir karar gelmişti

Fenerbahçe'den radikal bir karar gelmişti

Kulüp bazında Türk basketbolundaki en önemli başarıları elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, yaşananların ardından Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Sarı-lacivertli oyuncular, kadroya çağırılmamıştı

Sarı-lacivertli oyuncular, kadroya çağırılmamıştı

TBF, Avrupa Şampiyonası yolundaki İtalya ve İzlanda maçlarının aday kadrosunda Fenerbahçe Beko'dan kimseyi davet etmemişti. 

  • 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30 - İtalya

  • 23 Şubat Pazar günü ise saat 22.30 - İzlanda

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,"sürecin hala devam etmesi şaşırtıcı" dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,"sürecin hala devam etmesi şaşırtıcı" dedi.

'Süreci hep en iyi şekilde, profesyonelce yönetmeye çalıştık. Şimdi doğal olarak bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Buraya davet edilen oyuncu arkadaşlarımıza haksızlık olur. Yine de sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı. Biz bazen zaman doğru yönetildiğinde işin olumluya doğru ilerleyeceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla sürecin bu noktalara gelmesini istemezdik 

Tabii konsantrasyonumuz şu an burada olan arkadaşlarımızın üzerinde. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yönetimsel anlamda bazı kararları alırken her zaman sporcuyu düşündük. Oyuncuları milli takıma çağırsak ve gelemeseler ceza vermek zorunda kalırdık. Ayrıca bu ceza süreci uzayabilirdi. Bu yüzden Fenerbahçeli oyuncuları çağırmadık'

Tutumun devam etmesi durumunda yaptırımdan kaçınmayacaklarını da belirtti 👇

Tutumun devam etmesi durumunda yaptırımdan kaçınmayacaklarını da belirtti 👇

'Avrupa Şampiyonası’na giderken de bu tutum devam ederse yönetimsel olarak hiçbir şekilde yaptırımdan kaçınmayacağımızı belirtmek isterim. Bu yaptırımlar sporcularımız için de geçerli olacak. Biz hep bazı şeylerin zamanla çözüleceğine inandık ama Avrupa Şampiyonası’na giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse bu süreçte karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak gereken tavrı koyacağız. Bunu da buradan sizlerin huzurunda herkese söylemek isterim'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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