Büyük Panik Yaşadı: Hadise, Konser Sırasında Sahneye Atlayan İzleyici Yüzünden Zor Anlar Yaşadı!
Büyük Panik Yaşadı: Hadise, Konser Sırasında Sahneye Atlayan İzleyici Yüzünden Zor Anlar Yaşadı!
O Ses Türkiye jüriliğiyle yeniden ekranlarımızda gördüğümüz Hadise, 21 Şubat'ta yeni şarkısı ''Bu Gidişin Dönüşü Yok''u duyurmuştu. Her şarkısı, paylaşımı ve hatta programdaki her hareketiyle gündem olan Hadise, bu kez konserde yaşadıklarıyla konuşuldu. Ünlü şarkıcının sahnesine atlayan bir izleyici Hadise'ye büyük bir panik yaşattı.
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Hem şarkıları, hem tarzı, hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, ülkenin en çok konuşulan şarkıcılarından biri.
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Hatta bir şey yapmasına gerek yok, Instagram hesabından bir paylaşım yaptığında ya da X hesabı üzerinden düşüncelerini paylaştığında da kendisini konuşuyoruz.
Şimdilerde O Ses Türkiye'de yaptığı jüri üyeliğiyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, 21 Şubat'ta çıkaracağı ''Bu Gidişin Dönüşü Yok'' şarkısını duyurup büyük heyecan yaratmıştı.
Ancak şarkısıyla gündemde kalmayı bekleyen Hadise'nin başına hiç de ummadığı bir olay geldi. Bursa konseri sırasında bir izleyici sahneye atladı!
İzleyici, Hadise'ye büyük bir panik yaşattı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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