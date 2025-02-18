Maviden Siyaha Kusursuz Geçiş! Sıla Türkoğlu'nun Stilini Mercek Altına Alıyoruz
Maviden Siyaha Kusursuz Geçiş! Sıla Türkoğlu'nun Stilini Mercek Altına Alıyoruz
''Kızılcık Şerbeti'' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, gündelik hayatındaki stiliyle de ilgiyle takip edilen bir isim. Giydiği elbiseler, taktığı takılar ve yaptığı makyajla ilgileri üzerine çeken güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak gerçek hayatta nasıl bir stili olduğunu gelin beraber inceleyelim!🌸
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Birçok ünlü isimden farklı olarak Sıla Türkoğlu, gündelik hayatında renklerin canlılık veren gücünden yararlanmayı tercih ediyor!
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Doğal kahve tonlarını da dikkat çeken turuncu renkli bir kazakla tamamlayan güzel oyuncu, aksesuar olarak cap şeklindeki şapkaları da gündelik hayatında sıklıkla kullanıyor.
Sıcak cilt alt tonuna daha yakın olan Sıla Türkoğlu, beyaz üzerine kahverengi desenli ceketini altın rengi takılarla tamamlamış. Oyuncunun tercihlerine baktığımızda özel tasarım takıları tercih ettiğini görüyoruz.
Mavi mavi mas mavi, gözleri boncuk mavi! Hazır gözler demişken, güzel oyuncu gözlerini başarıyla ön plana çıkaran mavi rengi de gündelik hayatında sıklıkla kullanıyor.
Dişil enerji tavan! geçtiğimiz senenin popüler deseni leoparı da güzel oyunun üzerinde sıkça gördük. Kendisi leopar desenini hem sıkı bir topuz hem de volümlü fönlediği kahküllü saçlarıyla kullandı.
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Yaz aylarında ise beyazdan vazgeçemedi! Saflığın ve temizliğin rengini, hiç yokmuşçasına yaptığı doğal görünümlü makyajıyla tamamladı.
Vamp kadının aşkına! Sıla Türkoğlu, deri kumaşı üzerine taşımayı epey seviyor. Yine geçtiğimiz yılın favori renklerinden olan vişne çürüğünü de deri ceket olarak üzerinde taşıyor.
Ortalık yangın yeri! Sıla Türkoğlu, nadir de olsa akşam davetlerinde kırmızı rengi üzerinde taşıyor. Kırmızı kombinlerinin hareketliliğini sağlayan şey ise tercih ettiği saten ve tül kumaşlar!
Zarafetin rengi olmadan olmaz! Sade ve zarif gözükmek istediği davetlerde çoğu kadının olduğu gibi Sıla Türkoğlu'da tercihini siyah mini elbiseden yana kullanıyor.
Bir davet için giydiği Işıltılı straplez elbisesini ise büyük taşlı halka küpeleriyle tamamlayan Türkoğlu, buğulu göz makyajıyla da çekici bakışlar elde etmeyi başarıyor.
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