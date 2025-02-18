Maviden Siyaha Kusursuz Geçiş! Sıla Türkoğlu'nun Stilini Mercek Altına Alıyoruz

Kırmızı ruju ve leoparlı takımını ön plana çıkarmak isteyen Türkoğlu, bu kombini sıkı topladığı topuzuyla birlikte kullandı. Böylelikle oyuncunun hacimli saçları kombinin önüne geçmemiş oldu.

Buna ek olarak saçlarını açmayı tercih ettiğindeyse, daha soft bir dudak makyajı ve desene en çok yakışan altın rengi halka küpeleri tercih etti.