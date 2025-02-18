''Şarkısını Çaldığını'' İddia Etmişti: Hatice'nin Paylaşımına Reynmen'den Gönderme Gecikmeden Geldi!

Son yılların revaçta olan müzik türlerinden biri de şüphesiz ki rap müzik. Şimdilerde pek çok yeni şarkıcıyı bünyesinde barındıran bu türün ülkemizdeki en sevilen temsilcilerinden birisi de Reynmen oldu. Şimdilerde daha arabesk ve pop müziği bir arada andıran müzikleriyle konuşulsa da kendisi kariyer yolculuğuna böyle başlamıştı.

Reynmen, 'ÇATMA YARİM'i dört gün önce yayınlamıştı. Şarkıcı Hatice, bugün yaptığı paylaşımla Reynmen'in yeni şarkısının, kendisinin geçmişte yaptığı bir şarkıdan alıntı olduğunu iddia etti. Reymen'den Hatice'ye 'geçmişten gelen' yanıt kısa sürede geldi.