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''Şarkısını Çaldığını'' İddia Etmişti: Hatice'nin Paylaşımına Reynmen'den Gönderme Gecikmeden Geldi!

''Şarkısını Çaldığını'' İddia Etmişti: Hatice'nin Paylaşımına Reynmen'den Gönderme Gecikmeden Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 23:11

Son yılların revaçta olan müzik türlerinden biri de şüphesiz ki rap müzik. Şimdilerde pek çok yeni şarkıcıyı bünyesinde barındıran bu türün ülkemizdeki en sevilen temsilcilerinden birisi de Reynmen oldu. Şimdilerde daha arabesk ve pop müziği bir arada andıran müzikleriyle konuşulsa da kendisi kariyer yolculuğuna böyle başlamıştı. 

Reynmen, 'ÇATMA YARİM'i dört gün önce yayınlamıştı. Şarkıcı Hatice, bugün yaptığı paylaşımla Reynmen'in yeni şarkısının, kendisinin geçmişte yaptığı bir şarkıdan alıntı olduğunu iddia etti. Reymen'den Hatice'ye 'geçmişten gelen' yanıt kısa sürede geldi.

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'Renklensin' ve 'Ela' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Reynmen, son dönemlerin en çok dinlenen şarkıcılarından birisi.

'Renklensin' ve 'Ela' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Reynmen, son dönemlerin en çok dinlenen şarkıcılarından birisi.

Geçtiğimiz aylarda İtalya'da yaptığı rüya düğünüyle gündeme gelen şarkıcı, Emire Cansu Kurtaran ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda İtalya'da yaptığı rüya düğünüyle gündeme gelen şarkıcı, Emire Cansu Kurtaran ile hayatını birleştirmişti.

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En son Sefo ile yaşadığı dişli polemik ile gündeme gelen Reynmen, bu sefer de başka bir tartışmanın başrolü olmayı başardı.

En son Sefo ile yaşadığı dişli polemik ile gündeme gelen Reynmen, bu sefer de başka bir tartışmanın başrolü olmayı başardı.

Detayları merak edenler için👇

Şarkıcı Hatice, Reynmen'in yeni şarkısı 'ÇATMA YARİM'in kendisinin yıllar önce seslendirdiği 'Çıt Çıt Çedene' ile aynı müziğe sahip olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Hatice, Reynmen'in yeni şarkısı 'ÇATMA YARİM'in kendisinin yıllar önce seslendirdiği 'Çıt Çıt Çedene' ile aynı müziğe sahip olduğunu iddia etti.

Hatice'nin paylaşımının ardından Reynmen, Hatice'nin geçmişte verdiği bir röportajdan kesiti hikayesinde paylaşarak iddiaya karşılık verdi.

Hatice'nin paylaşımının ardından Reynmen, Hatice'nin geçmişte verdiği bir röportajdan kesiti hikayesinde paylaşarak iddiaya karşılık verdi.
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Reynmen, sinirden konuşamayan Hatice'nin hallerini işte böyle paylaştı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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