Sabırsızlandıran Paylaşım: Hadise ''Fırtınam'' Şarkısının İddialı Klibinden Bir Kesiti Paylaştı
Sabırsızlandıran Paylaşım: Hadise ''Fırtınam'' Şarkısının İddialı Klibinden Bir Kesiti Paylaştı
Yıllardır pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise her çıkarttığı şarkıyla gündeme gelip hayranlarının beğenisini kazanmayı başarıyor.
Son dönemlerde değiştirdiği saç imajı ve yeni ilişkisiyle gündemde olan Hadise, yeni şarkısı ''Bu Gidişin Dönüşü Yok''un 21 Şubat'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Şarkının klibininden bir kesiti paylaşan ünlü şarkıcı, yeni imajı ve iddialı görünümüyle klipte yer alıyor.
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Yer yer eğlenceli yer yer ise duygusal parçalarıyla tanıdığımız şarkıcı Hadise, geride bıraktığımız aylarda yıllardır aşina olduğumuz imajını değiştirmiş ve sarı saçlarını kızıla boyamıştı.
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Yeni imajının yanı sıra yeni aşkıyla da gündeme gelen Hadise, aradığı sevgiyi yönetmen Şenol Sönmez'de bulmuştu.
Uzun yıllardır jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' serüvenine bu sene de devam eden Hadise, bu yıl programa yeni katılan Melike Şahin ile gerilim yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz yılda oyunculuk deneyimine ağırlık veren Hadise, bu yıl müzik kariyerine odaklanmayı seçerek yeni albümünü iddialı pozlarıyla birlikte paylaştı.
Hadise ''Fırtınam''ın klibinden ilk görüntüleri paylaştı.👇
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Hadise'nin paylaşımını merak edenleri şöyle alalım👇
Hadise, şarkıyla da kliple de iddiasını ortaya koymuş gibi gözüküyor! Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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