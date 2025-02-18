Sabırsızlandıran Paylaşım: Hadise ''Fırtınam'' Şarkısının İddialı Klibinden Bir Kesiti Paylaştı

Yıllardır pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise her çıkarttığı şarkıyla gündeme gelip hayranlarının beğenisini kazanmayı başarıyor.

Son dönemlerde değiştirdiği saç imajı ve yeni ilişkisiyle gündemde olan Hadise, yeni şarkısı ''Bu Gidişin Dönüşü Yok''un 21 Şubat'ta yayınlanacağını duyurmuştu. Şarkının klibininden bir kesiti paylaşan ünlü şarkıcı, yeni imajı ve iddialı görünümüyle klipte yer alıyor.