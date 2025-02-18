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Bu İkili Nasıl Yan Yana Geldi? Hülya Avşar, Lvbel C5 ve Şarkısı HAVHAVHAV'lı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Bu İkili Nasıl Yan Yana Geldi? Hülya Avşar, Lvbel C5 ve Şarkısı HAVHAVHAV'lı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 18:49

Hem oyunculuğu hem de sesiyle bir dönemlerin en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar, şimdilerde sosyal medyada paylaştığı videolu paylaşımlar ve “Bir Hülya Avşar Sohbeti” isimli YouTube programıyla gündeme geliyor. 

Avşar, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olan ''HAVHAVHAV''ın sahibi rapçi Lvbel C5'i programına konuk aldı. Ünlü rapçiyle çektiği bir videoyu hesabından paylaşan Avşar'ın neşeli halleri dikkat çekti.

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''HAVHAVHAV'' şarkısını yayınlamasının ardından büyük olay yaratan rapçi Lvbel C5'i illaki tanıyorsunuzdur.

''HAVHAVHAV'' şarkısını yayınlamasının ardından büyük olay yaratan rapçi Lvbel C5'i illaki tanıyorsunuzdur.

Ünlü rapçinin HAVHAVHAV şarkısı gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilmişti. Lvbel C5'ten manidar paylaşım ise gecikmemişti.

Ünlü rapçinin HAVHAVHAV şarkısı gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilmişti. Lvbel C5'ten manidar paylaşım ise gecikmemişti.

Haberin detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Bir zamanlar oyunculuk kariyeriyle de sevilerek takip edilen Hülya Avşar, şimdilerde müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Bir zamanlar oyunculuk kariyeriyle de sevilerek takip edilen Hülya Avşar, şimdilerde müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Bunun yanı sıra TouTube'da ''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli bir programı olan Avşar, ünlü konuklarıyla sohbetler gerçekleştirip dikkat çeken açıklamalara imza atıyor.

Bunun yanı sıra TouTube'da ''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli bir programı olan Avşar, ünlü konuklarıyla sohbetler gerçekleştirip dikkat çeken açıklamalara imza atıyor.

Avşar'ın bu haftaki konuğu ise rapçi Lvbel C5 oldu. İkili, programın tanıtımını yapmak için birlikte video paylaştı.

Avşar'ın bu haftaki konuğu ise rapçi Lvbel C5 oldu. İkili, programın tanıtımını yapmak için birlikte video paylaştı.
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Hülya Avşar paylaşımına ''HAVLAMAK İYİ GELDİ 🤣🤣'' notunu düştü👇

Hülya Avşar paylaşımına ''HAVLAMAK İYİ GELDİ 🤣🤣'' notunu düştü👇

Hülya Avşarın'ın ''havhav''lı paylaşımı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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