Bu İkili Nasıl Yan Yana Geldi? Hülya Avşar, Lvbel C5 ve Şarkısı HAVHAVHAV'lı Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Hem oyunculuğu hem de sesiyle bir dönemlerin en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar, şimdilerde sosyal medyada paylaştığı videolu paylaşımlar ve “Bir Hülya Avşar Sohbeti” isimli YouTube programıyla gündeme geliyor.

Avşar, geçtiğimiz haftalarda müzik listelerinde Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olan ''HAVHAVHAV''ın sahibi rapçi Lvbel C5'i programına konuk aldı. Ünlü rapçiyle çektiği bir videoyu hesabından paylaşan Avşar'ın neşeli halleri dikkat çekti.