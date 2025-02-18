Mide Rahatsızlığı Yüzünden Acil Bir Şekilde Hastaneye Kaldırılan Shakira'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Mide Rahatsızlığı Yüzünden Acil Bir Şekilde Hastaneye Kaldırılan Shakira'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
'Hips Don’t Lie,' 'Waka Waka' ve 'Whenever, Wherever' gibi hit şarkılarıyla adını zirveye taşıyan Shakira, yıllardır sahnelerdeki enerjisiyle milyonları kendine hayran bırakıyor. Şu sıralar çıktığı dünya turnesi ile adından bahsettiren ünlü şarkıcı son olarak Peru'daki konserini iptal etmek sorunda kalmıştı. Sağlık sorunu yüzünden hastaneye kaldırılan sanatçının taburcu olduğu öğrenildi. Kameralara yakalanan Shakira'nın son hali sevenlerinin yüreğine su serpti!
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7 yılın ardından müzik sektörüne tam da kendisinden beklendiği gibi bomba bir girişle geri dönen Shakira'nın danslarına ve şarkılarına aşina olmayan yoktur.
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Güzel ismi bir süre boyunca Pique Gerard'ın kendisine ihanet etmesiyle konuşsak da Shakira yine en iyi bildiği işi yapmış ve şarkılarıyla listelerin başına yerleşmişti.
Geçtiğimiz yaz bulaştığı aşk iddialarıyla gündeme damga vuran Shakira'nın adını sık sık manşetlere görmüştük.
Cardi B ile çıkarttığı yeni şarkısı 'Puntería' ile gündemi sallayan Shakira klibindeki yakışıklı isimle ilgi odağı olmuştu.
Son olarak katıldığı ödül törenindeki yürekleri ağızlara getiren bir şovla görenleri mest eden Shakira geçtiğimiz gün nazara geldi!
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Şu sıralar konserden konsere koşan şarkıcı Brezilya Turnesi kapsamında sahne alacağı Peru'da yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla sevenleriyle buluşamamıştı.
Peru'nun başkenti Lima'da konser vermek için hazırlanan Sharika midesinden geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
"Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi." ifadeleriyle ertesi gün sevenleriyle buluşmayı umduğunu söyleyen isim sözünü tuttu!
Bugün hastaneden taburcu olduğu öğrenilen şarkıcı hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk defa kameralara yakalandı.
Apar topar hastaneye kaldırılmasının ardından hayranlarını endişelendiren ismin son hali sevenlerinin yüreğine su serpti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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