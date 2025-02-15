Goygoyseverler Fırsatı Kaçırmadı: 13. Kez Baba Olduğu İddia Edilen Elon Musk X'te Gündem Oldu
Goygoyseverler Fırsatı Kaçırmadı: 13. Kez Baba Olduğu İddia Edilen Elon Musk X'te Gündem Oldu
Ashley St. Clair isimli influencer şok edici bir açıklama yaparak, geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia etti. Birçok kişinin kafasında soru işaretleri bırakan iddiaların doğrulanması halinde Musk'ın ailesine yeni bir isim daha eklenecek...
Bundan 5 ay önce Musk'ın çocuğunu dünyaya getirdiğini söyleyen Clair'in sözleri dünya basınında büyük ses getirirken haber X gündemine de oturdu! Goygoyseverler fırsatı kaçırmadı...Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Dünyanın en ünlü teknoloji girişimcilerinden ve SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin CEO'su olan Elon Musk, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda özel hayatı ve aile hayatıyla da sürekli gündemde.
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Elon Musk'un evlilikleri ve çocuklarının anneleri de resmen takip edilemez bir boyuta geldi.
Musk'ın Grimes adınaki pop şarkıcısından ise X isimli bir oğlu, Exa Dark Siderael isimli kızı ve erkek çocuğu Techno Mechanicus olmak üzere üç çocuğu var.
Elon Musk gündeme yeniden babalık iddialarıyla düştü! Doğruluğu kanıtlanırsa 13. kez baba olduğu ortaya çıkan Musk hakkındaki iddiaların kaynağı ise bir influencer.
Ancak Elon Musk bu iddiaları yalanladı.“Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk,” ifadelerini kullanan Clair'in paylaşımları gündeme bomba gibi oturdu.
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O paylaşımın tamamını şöyle bırakalım...
13. çocuk haberi X gündemine de oturdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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