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Uyku Bile Tutmamış: Danla Bilic’in Sabaha Karşı X’e Bıraktığı İmali Mesaj Ala Tokel’e Gönderme mi?

Uyku Bile Tutmamış: Danla Bilic’in Sabaha Karşı X’e Bıraktığı İmali Mesaj Ala Tokel’e Gönderme mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 12:59

Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığı su sıralar çalkantıda bildiğiniz gibi. Ala Tokel cephesi sessizliğini korurken Danla Bilic yeni şovunda kendisine dargın olduğunu birkaç ifadesiyle doğrulamıştı. Neler yaşandığına emin olmasak da Bilic'in bu ifadeleri ortada ciddi bir kırgınlık olduğunu düşündürmüştü.

Danla Biliç son olarak X hesabında gecenin 3'ünde yaptığı paylaşımla Tokel'e gönderme niteliğinde sözlerde bulundu. Gece uykusu tutmayan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!

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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic çektiği makyaj videolarıyla adını büyük kitlelere duyurmayı başarmış fenomenlerden biri haline geldi.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic çektiği makyaj videolarıyla adını büyük kitlelere duyurmayı başarmış fenomenlerden biri haline geldi.

Aşk hayatıyla magazinde sık sık gördüğümüz, genellikle erkek tercihleriyle dillere düşen Bilic şimdilerde Ala Tokel ile sallantıda olan arkadaşlığıyla gündeme geliyor.

Aşk hayatıyla magazinde sık sık gördüğümüz, genellikle erkek tercihleriyle dillere düşen Bilic şimdilerde Ala Tokel ile sallantıda olan arkadaşlığıyla gündeme geliyor.

YouTube'a birlikte çektikleri videolarla dostluklarını cümle aleme duyuran, ardından birlikte seyahatlere çıkan ve can ciğer olan ikilinin şu aralar arası bir hayli bozuk.

YouTube'a birlikte çektikleri videolarla dostluklarını cümle aleme duyuran, ardından birlikte seyahatlere çıkan ve can ciğer olan ikilinin şu aralar arası bir hayli bozuk.

Birbirlerini anında takipten çıkan ikili aralarının bozuk olduğu sinyallerini doğrulamıştı:

İkilinin küsme nedeniyle ilgili ortaya birçok iddia atılmaya başlanırken Danla Bilic kendi programında yaptığı açıklamayla adından bahsettirmişti.

İkilinin küsme nedeniyle ilgili ortaya birçok iddia atılmaya başlanırken Danla Bilic kendi programında yaptığı açıklamayla adından bahsettirmişti.

'Yazılanları ben de görüyorum uzaktan yakından alakası olmayan şeyler, acayip komik. Bu sebepler benim hiçbir dostluğuma zarar veremez. Tabi ki ortalığa çıkıp ne olduğunu söyleyecek değilim kimse de bunu beklemesin. Sadece şunu bil, her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır, benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok.'

Detaylar:

Olaya dair sessizliğini koruyan Ala Tokel ise iddialar yeni yeni alevlenmeye başlarken yaptığı paylaşımla kafaları karıştmıştı.

Olaya dair sessizliğini koruyan Ala Tokel ise iddialar yeni yeni alevlenmeye başlarken yaptığı paylaşımla kafaları karıştmıştı.

O paylaşımdan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Aralarındaki küslüğü doğrulayan ikiliden kırgın olan tarafın Danla Bilic olduğu anlaşıldı. Ala Tokel sessizliğini korurken ikilinin küslük nedeni de gizemini korumaya devam ediyor.

Aralarındaki küslüğü doğrulayan ikiliden kırgın olan tarafın Danla Bilic olduğu anlaşıldı. Ala Tokel sessizliğini korurken ikilinin küslük nedeni de gizemini korumaya devam ediyor.

Olaylara dair kendini yine tutamayan Danla Bilic'i dün gece uyku tutmamış olacak ki kendisi yaptığı paylaşımla yine Tokel'e göndermede bulundu.

Olaylara dair kendini yine tutamayan Danla Bilic'i dün gece uyku tutmamış olacak ki kendisi yaptığı paylaşımla yine Tokel'e göndermede bulundu.

"Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür" ifadelerini kullanan Bilic'e X halkından da destek geldi.

"Çünkü dilenmeyen özür nefrete dönüşür" ifadelerini kullanan Bilic'e X halkından da destek geldi.
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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