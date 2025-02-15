Uyku Bile Tutmamış: Danla Bilic’in Sabaha Karşı X’e Bıraktığı İmali Mesaj Ala Tokel’e Gönderme mi?

Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığı su sıralar çalkantıda bildiğiniz gibi. Ala Tokel cephesi sessizliğini korurken Danla Bilic yeni şovunda kendisine dargın olduğunu birkaç ifadesiyle doğrulamıştı. Neler yaşandığına emin olmasak da Bilic'in bu ifadeleri ortada ciddi bir kırgınlık olduğunu düşündürmüştü.

Danla Biliç son olarak X hesabında gecenin 3'ünde yaptığı paylaşımla Tokel'e gönderme niteliğinde sözlerde bulundu. Gece uykusu tutmayan Bilic ne demiş gelin birlikte bakalım!