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Rapçi L-Gante'nin Wanda Nara'ya Hazırladığı İlginç Konseptli Sevgililer Günü Sürprizi "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti

Rapçi L-Gante'nin Wanda Nara'ya Hazırladığı İlginç Konseptli Sevgililer Günü Sürprizi "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 11:05

Geçtiğimiz gün Sevgililer Günüydü bildiğiniz gibi. Ünlüler dünyasında da epey hareketli geçen 14 Şubat bu sefer pek çok olaya tanıklık etmemize neden oldu. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan çiftlerimiz paylaşımlarıyla 'mutluyuz' imajlarını tazelerken bir yandan da ses seda çıkartmayan isimler ayırlık iddialarını kuvvetlendirmiş oldu.

Şüphesiz günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara L-Gante ikilisi ise yine nispet pozlarıyla sosyal medyada resmen rüzgar estirdi! Icardi ve China Suarez az ve öz paylaşımlarla herkese kanıtladıkları aşklarını gözlere sokmak istemezken L-Gante'nin Wanda'ya hazırladığı sürpriz ve paylaşımları tatları bir tık kaçırdı.

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Icardi'yle oldukça çekişmeli biten ilişkileri sonrası aşkı kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'de bulan Wanda Nara bir süredir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Icardi'yle oldukça çekişmeli biten ilişkileri sonrası aşkı kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'de bulan Wanda Nara bir süredir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık ve mahkeme süreciyle gündemden düşmeyen, Nara açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık manşetlere yerleşiyor.

Geçtiğimiz ay son kez Icardi'yle şansını deneyen fakat aradığını bulamayan Wanda Nara o dönem rapçi sevgilisini de elinin tersiyle itmişti.

Geçtiğimiz ay son kez Icardi'yle şansını deneyen fakat aradığını bulamayan Wanda Nara o dönem rapçi sevgilisini de elinin tersiyle itmişti.

Fakat aklı başına gelen yıldız futbolcu ilk kez Wanda'nın oyununa gelmemişti. Icardi ile olan fotoğraflarını gün yüzüne çıkartan Wanda'nın ise elleri bu sefer boş kalmıştı!

Fakat aklı başına gelen yıldız futbolcu ilk kez Wanda'nın oyununa gelmemişti. Icardi ile olan fotoğraflarını gün yüzüne çıkartan Wanda'nın ise elleri bu sefer boş kalmıştı!

Tam bu süreçte kendisi zaten birlikte oldukları iddiaları çoktan gün yüzüne çıkan China Suarez'le birlikteliğini romantik pozlarla duyurmuştu:

Çok geçmeden Wanda da şimdilik elindeki tek seçenek olan L-Gante'ye geri dönmüş ve "mutluyuz" imajını yeniden inşaa etmeye çalışarak nispet paylaşımlarına başlamıştı.

Çok geçmeden Wanda da şimdilik elindeki tek seçenek olan L-Gante'ye geri dönmüş ve "mutluyuz" imajını yeniden inşaa etmeye çalışarak nispet paylaşımlarına başlamıştı.

O paylaşımdan ve detaylardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak çektikleri kliple adlarından bahsettiren L-Gante ve Wanda ikilisinden beklendiği gibi bol pozlu bir 14 Şubat paylaşımı geldi.

Son olarak çektikleri kliple adlarından bahsettiren L-Gante ve Wanda ikilisinden beklendiği gibi bol pozlu bir 14 Şubat paylaşımı geldi.

O pozların altında aşka gelen Wanda 'Bana sadakatin paradan daha değerli olduğunu öğrettin. Bana bugünü yaşamayı öğrettin. Aramızdaki yaş farkına rağmen değerlerimizin, hayallerimizin, geride bıraktıklarımızın ama unutmadığımızı öğrettin, çünkü sana ihtiyacım olan her gün benimle birlikte olduğun koşulsuz arkadaştın. Sen hayal edebileceğim en nazik, en tatlı erkek arkadaşsın. Seni seviyorum. Aşk hikayemizi yeniden yaşamak istiyorum.'' notunu düştü.

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Wanda L-Gante'nin kendisine hazırladığı ilginç konseptli Sevgililer Günü sürprizini paylaşmalara doyamadı!

Wanda L-Gante'nin kendisine hazırladığı ilginç konseptli Sevgililer Günü sürprizini paylaşmalara doyamadı!

Wanda kaybettiği Icardi'nin değerini bir kere daha anlamıştır belki!

O paylaşımlardan bir tanesini sizin için şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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