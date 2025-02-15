Rapçi L-Gante'nin Wanda Nara'ya Hazırladığı İlginç Konseptli Sevgililer Günü Sürprizi "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti
Geçtiğimiz gün Sevgililer Günüydü bildiğiniz gibi. Ünlüler dünyasında da epey hareketli geçen 14 Şubat bu sefer pek çok olaya tanıklık etmemize neden oldu. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan çiftlerimiz paylaşımlarıyla 'mutluyuz' imajlarını tazelerken bir yandan da ses seda çıkartmayan isimler ayırlık iddialarını kuvvetlendirmiş oldu.
Şüphesiz günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara L-Gante ikilisi ise yine nispet pozlarıyla sosyal medyada resmen rüzgar estirdi! Icardi ve China Suarez az ve öz paylaşımlarla herkese kanıtladıkları aşklarını gözlere sokmak istemezken L-Gante'nin Wanda'ya hazırladığı sürpriz ve paylaşımları tatları bir tık kaçırdı.
Icardi'yle oldukça çekişmeli biten ilişkileri sonrası aşkı kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'de bulan Wanda Nara bir süredir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ay son kez Icardi'yle şansını deneyen fakat aradığını bulamayan Wanda Nara o dönem rapçi sevgilisini de elinin tersiyle itmişti.
Fakat aklı başına gelen yıldız futbolcu ilk kez Wanda'nın oyununa gelmemişti. Icardi ile olan fotoğraflarını gün yüzüne çıkartan Wanda'nın ise elleri bu sefer boş kalmıştı!
Çok geçmeden Wanda da şimdilik elindeki tek seçenek olan L-Gante'ye geri dönmüş ve "mutluyuz" imajını yeniden inşaa etmeye çalışarak nispet paylaşımlarına başlamıştı.
Son olarak çektikleri kliple adlarından bahsettiren L-Gante ve Wanda ikilisinden beklendiği gibi bol pozlu bir 14 Şubat paylaşımı geldi.
Wanda L-Gante'nin kendisine hazırladığı ilginç konseptli Sevgililer Günü sürprizini paylaşmalara doyamadı!
O paylaşımlardan bir tanesini sizin için şöyle bırakalım:
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