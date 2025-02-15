Rapçi L-Gante'nin Wanda Nara'ya Hazırladığı İlginç Konseptli Sevgililer Günü Sürprizi "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti

Geçtiğimiz gün Sevgililer Günüydü bildiğiniz gibi. Ünlüler dünyasında da epey hareketli geçen 14 Şubat bu sefer pek çok olaya tanıklık etmemize neden oldu. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan çiftlerimiz paylaşımlarıyla 'mutluyuz' imajlarını tazelerken bir yandan da ses seda çıkartmayan isimler ayırlık iddialarını kuvvetlendirmiş oldu.

Şüphesiz günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara L-Gante ikilisi ise yine nispet pozlarıyla sosyal medyada resmen rüzgar estirdi! Icardi ve China Suarez az ve öz paylaşımlarla herkese kanıtladıkları aşklarını gözlere sokmak istemezken L-Gante'nin Wanda'ya hazırladığı sürpriz ve paylaşımları tatları bir tık kaçırdı.