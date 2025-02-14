onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
14 Şubat Sevgililer Gününde Romantik Paylaşımlarıyla Gözlerden Kalpler Çıkartan Çiftlerden Favoriniz Hangisi?

14 Şubat Sevgililer Gününde Romantik Paylaşımlarıyla Gözlerden Kalpler Çıkartan Çiftlerden Favoriniz Hangisi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 01:03

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü bir hayli haraketli geçti. Geçtiğimiz sene devam eden hatta evlilik yolunda olduğu söylenen aşklar bu Sevgililer Gününde çoktan maziye gömülmüştü. Kimi ayrılık iddiaları yapılan romantik paylaşımlarla son bulurken, kimilerinin çoktan yeni aşklara yelken açtığı öğrenildi! Gıptayla bakılan çiftlerimiz aşka gelirken paylaşımların ardı arkası kesilmedi! Peki sizin bu 14 Şubat'ta favori çiftiniz kim oldu? Hadi birlikte seçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Demir- Serenay Sarıkaya

Mert Demir- Serenay Sarıkaya

Aslı Enver- Berkin Gökbudak

Aslı Enver- Berkin Gökbudak

Hande Erçel- Hakan Sabancı

Hande Erçel- Hakan Sabancı

Fahriye Evcen- Burak Özçivit

Fahriye Evcen- Burak Özçivit

Kenan Doğulu-Beren Saat

Kenan Doğulu-Beren Saat
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Bilgiç- Faruk Sabancı

Esra Bilgiç- Faruk Sabancı

Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi

Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi

Alina Boz- Umut Evirgen

Alina Boz- Umut Evirgen

Dilan Çiçek Deniz- Rafael Cemo Çetin

Dilan Çiçek Deniz- Rafael Cemo Çetin

Aybüke Pusat- Furkan Andıç

Aybüke Pusat- Furkan Andıç
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazal Subaşı- Oğuzhan Koç

Hazal Subaşı- Oğuzhan Koç

Aslıhan Güner- Mert Kılıç

Aslıhan Güner- Mert Kılıç

Aslıhan Doğan- Arda Turan

Aslıhan Doğan- Arda Turan

Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu

Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu

Sıla Türkoğlu- Ata Ayyıldız

Sıla Türkoğlu- Ata Ayyıldız
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla- İlker Kaleli

Sıla- İlker Kaleli

Oğulcan Engin- İlayda Alişan

Oğulcan Engin- İlayda Alişan

Seçim sizin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın