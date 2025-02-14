14 Şubat Sevgililer Gününde Romantik Paylaşımlarıyla Gözlerden Kalpler Çıkartan Çiftlerden Favoriniz Hangisi?
14 Şubat Sevgililer Gününde Romantik Paylaşımlarıyla Gözlerden Kalpler Çıkartan Çiftlerden Favoriniz Hangisi?
Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü bir hayli haraketli geçti. Geçtiğimiz sene devam eden hatta evlilik yolunda olduğu söylenen aşklar bu Sevgililer Gününde çoktan maziye gömülmüştü. Kimi ayrılık iddiaları yapılan romantik paylaşımlarla son bulurken, kimilerinin çoktan yeni aşklara yelken açtığı öğrenildi! Gıptayla bakılan çiftlerimiz aşka gelirken paylaşımların ardı arkası kesilmedi! Peki sizin bu 14 Şubat'ta favori çiftiniz kim oldu? Hadi birlikte seçelim!
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Mert Demir- Serenay Sarıkaya
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Aslı Enver- Berkin Gökbudak
Hande Erçel- Hakan Sabancı
Fahriye Evcen- Burak Özçivit
Kenan Doğulu-Beren Saat
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Esra Bilgiç- Faruk Sabancı
Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi
Alina Boz- Umut Evirgen
Dilan Çiçek Deniz- Rafael Cemo Çetin
Aybüke Pusat- Furkan Andıç
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Hazal Subaşı- Oğuzhan Koç
Aslıhan Güner- Mert Kılıç
Aslıhan Doğan- Arda Turan
Sinem Kobal- Kenan İmirzalıoğlu
Sıla Türkoğlu- Ata Ayyıldız
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Sıla- İlker Kaleli
Oğulcan Engin- İlayda Alişan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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