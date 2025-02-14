İhanet İddiaları Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç Çiftinden Seneler Sonra İlk Paylaşım

Dizi setinde başlayan ve yıllardır bir barış bir ayrıl sürdürdükleri aşklarıyla gündeme gelen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İlişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamaya adeta yemin etmiş çiftlerimizden biri olan Pusat ve Andıç 2019 senesinden beri magazinin konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Birbirlerini paylaşmadıkları için magazin kameralarına ne zaman ayrı yakalansalar ilişkilerinin bittiği iddia edilen, zaman zaman da aşk dolu anlarla yakalanan çift bir de ihanet iddialarıyla konuşuluyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde yakalanmasıyla gündeme gelen çiftin ayrıldığı düşünülmüştü.

İddiaları Sevgililer Gününde bitirme kararı alan Andıç ve Pusat çiftinden seneler sonra ilk sosyal medya paylaşımı geldi!