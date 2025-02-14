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İhanet İddiaları Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç Çiftinden Seneler Sonra İlk Paylaşım

İhanet İddiaları Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç Çiftinden Seneler Sonra İlk Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2025 - 19:38

Dizi setinde başlayan ve yıllardır bir barış bir ayrıl sürdürdükleri aşklarıyla gündeme gelen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İlişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamaya adeta yemin etmiş çiftlerimizden biri olan Pusat ve Andıç 2019 senesinden beri magazinin konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Birbirlerini paylaşmadıkları için magazin kameralarına ne zaman ayrı yakalansalar ilişkilerinin bittiği iddia edilen, zaman zaman da aşk dolu anlarla yakalanan çift bir de ihanet iddialarıyla konuşuluyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde yakalanmasıyla gündeme gelen çiftin ayrıldığı düşünülmüştü. 

İddiaları Sevgililer Gününde bitirme kararı alan Andıç ve Pusat çiftinden seneler sonra ilk sosyal medya paylaşımı geldi!

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Ekranlarda beğenerek izlediğimiz Furkan Andıç ve Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisi bir dönem reytingleri altüst etmişti hatırlarsanız.

Ekranlarda beğenerek izlediğimiz Furkan Andıç ve Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisi bir dönem reytingleri altüst etmişti hatırlarsanız.

İkilinin aşkı da sette başlamış,  2019 senesine damga vuran çiftlerden biri haline  gelen Pusat ve Andıç'ın birlikteliği duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti.

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından aşkları doludizgin devam etse de etkinlikten etkinliğe denk geldiğimiz ikili gözlerden uzak bir aşk sürdürmeyi tercih etmişti.

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından aşkları doludizgin devam etse de etkinlikten etkinliğe denk geldiğimiz ikili gözlerden uzak bir aşk sürdürmeyi tercih etmişti.

Birlikte sosyal medyadan herhangi bir poz paylaşmayan çiftimiz yıllardır ayrılık iddialarıyla adlarından bahsettiriyordu.

Birbirlerinden ayrı görüntülendikleri anlarda ayrılık iddialarına karışan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ne zaman birlikte kameralara yakalansa "aşk yeniden" dedirtiyor.

Birbirlerinden ayrı görüntülendikleri anlarda ayrılık iddialarına karışan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ne zaman birlikte kameralara yakalansa "aşk yeniden" dedirtiyor.

Hal böyle olunca etkinlikten etkinliğe birlikte görüntülenen çiftimizin merak edeni de çok oluyor.

Geçtiğimiz sene mayıs ayında dudak dudağa görüntülenen ikili son olarak sevenlerinin yüzünü güldürmüştü.

Geçtiğimiz sene mayıs ayında dudak dudağa görüntülenen ikili son olarak sevenlerinin yüzünü güldürmüştü.

Birlikte oldukları düşünülen çift, 3 ay sonra Furkan Andıç'ın gecelerde görüntülenmesiyle ihanet iddialarına karışmıştı:

Olayların ardından ayrılıp barışmaları takip edilemez bir hale gelen ikili artık kafaları allak bullak etmişti. Furkan Andıç geçtiğimiz hafta ise yine skandal görüntülere imza atmıştı.

Olayların ardından ayrılıp barışmaları takip edilemez bir hale gelen ikili artık kafaları allak bullak etmişti. Furkan Andıç geçtiğimiz hafta ise yine skandal görüntülere imza atmıştı.

Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde yer alan görüntüleri neredeyse hepimizi bu aşkın bittiğine ikna etmişti...

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Ta ki bugüne kadar... Sevgililer Gününde yıllar sonra aşklarını sosyal medyada tescilleme kararı alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan hem birlikteyiz hem de mutluyuz pozu bir arada geldi!

Ta ki bugüne kadar... Sevgililer Gününde yıllar sonra aşklarını sosyal medyada tescilleme kararı alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan hem birlikteyiz hem de mutluyuz pozu bir arada geldi!

İhanet iddialarına karışan ikilinin birlikte olduğu da böylece kanıtlanmış oldu!

Seneler sonra ilk kez birlikte pozlarını paylaşan çiftin o kareleri sosyal medyaya damga vurdu!

Seneler sonra ilk kez birlikte pozlarını paylaşan çiftin o kareleri sosyal medyaya damga vurdu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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