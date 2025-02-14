İhanet İddiaları Yüzünden Ayrıldığı Söylenen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç Çiftinden Seneler Sonra İlk Paylaşım
Dizi setinde başlayan ve yıllardır bir barış bir ayrıl sürdürdükleri aşklarıyla gündeme gelen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ikilisine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İlişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmamaya adeta yemin etmiş çiftlerimizden biri olan Pusat ve Andıç 2019 senesinden beri magazinin konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Birbirlerini paylaşmadıkları için magazin kameralarına ne zaman ayrı yakalansalar ilişkilerinin bittiği iddia edilen, zaman zaman da aşk dolu anlarla yakalanan çift bir de ihanet iddialarıyla konuşuluyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde yakalanmasıyla gündeme gelen çiftin ayrıldığı düşünülmüştü.
İddiaları Sevgililer Gününde bitirme kararı alan Andıç ve Pusat çiftinden seneler sonra ilk sosyal medya paylaşımı geldi!
Ekranlarda beğenerek izlediğimiz Furkan Andıç ve Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Her Yerde Sen dizisi bir dönem reytingleri altüst etmişti hatırlarsanız.
Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından aşkları doludizgin devam etse de etkinlikten etkinliğe denk geldiğimiz ikili gözlerden uzak bir aşk sürdürmeyi tercih etmişti.
Birbirlerinden ayrı görüntülendikleri anlarda ayrılık iddialarına karışan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ne zaman birlikte kameralara yakalansa "aşk yeniden" dedirtiyor.
Geçtiğimiz sene mayıs ayında dudak dudağa görüntülenen ikili son olarak sevenlerinin yüzünü güldürmüştü.
Olayların ardından ayrılıp barışmaları takip edilemez bir hale gelen ikili artık kafaları allak bullak etmişti. Furkan Andıç geçtiğimiz hafta ise yine skandal görüntülere imza atmıştı.
Ta ki bugüne kadar... Sevgililer Gününde yıllar sonra aşklarını sosyal medyada tescilleme kararı alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan hem birlikteyiz hem de mutluyuz pozu bir arada geldi!
Seneler sonra ilk kez birlikte pozlarını paylaşan çiftin o kareleri sosyal medyaya damga vurdu!
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