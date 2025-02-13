Yade ve Yeda’dan Sonra Y’lerden Devam: Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinin Üçüncü Kızlarının Adı Belli Oldu!
Yade ve Yeda’dan Sonra Y’lerden Devam: Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinin Üçüncü Kızlarının Adı Belli Oldu!
Zeynep Demirel ile bundan yaklaşık 15 yıl önce dünyaevine giren Volkan Demirel şimdilerde kızlarıyla kurduğu aileyle dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla ve güzel kızlarıyla gıpta ile bakılan aile magazin gündeminin en gözdelerinden olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıllarda önce Yade ardından da Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan Demirel çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü bebek müjdesini vermişti. Üçüncü çocuklarının da kız olacakları öğrenilen çiftin isim tercihleri ise merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün babyshower düzenleyen çiftin bebeklerinin adı da belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 senedine Miss Belçika güzellik kraliçesi seçilen Zeynep Sever ile 2010 yılında hayatını birleştiren Volkan Demirel o günden bu yana ailesiyle göz doldurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündemine aile pozlarıyla düşen her seferinde de kendilerine gıptayla baktıran Demirel çifti güzel kızlarıyla her seferinde "maşallah" dedirtiyor.
Magazinin en gözde çiftlerinden olan Demirel ikilisi 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adını verdikleri ilk kızlarını ardından 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda adında ikinci kızlarını kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz yaz aylarında boşanma iddialarına karışan ve dedikoduları hızla yalanlayan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel bir süredir üçüncü bebek heyecanı yaşıyorlar.
Kızları Yeda ve Yade'nin ardından üçüncü bebeklerinin de kız olacağı öğrenilen ikilinin bebeğe verecekleri isim baya bir olay olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün babyshower düzenleyen çiftin bebeklerinin ismi de belli oldu! Çiftimiz üçüncü kızlarının adını 'Yasmin' koyacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın