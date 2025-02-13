Yade ve Yeda’dan Sonra Y’lerden Devam: Zeynep ve Volkan Demirel Çiftinin Üçüncü Kızlarının Adı Belli Oldu!

Zeynep Demirel ile bundan yaklaşık 15 yıl önce dünyaevine giren Volkan Demirel şimdilerde kızlarıyla kurduğu aileyle dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla ve güzel kızlarıyla gıpta ile bakılan aile magazin gündeminin en gözdelerinden olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda önce Yade ardından da Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan Demirel çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü bebek müjdesini vermişti. Üçüncü çocuklarının da kız olacakları öğrenilen çiftin isim tercihleri ise merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün babyshower düzenleyen çiftin bebeklerinin adı da belli oldu!