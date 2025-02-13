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Dava Açmak İçin Hazırlanıyor: Atiye ve Lady Gaga Arasında 'Abrakadabra' Krizi Çıktı!

Dava Açmak İçin Hazırlanıyor: Atiye ve Lady Gaga Arasında 'Abrakadabra' Krizi Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.02.2025 - 10:14

Lady Gaga uzun bir sürenin ardından eski pop müzik zevkini yaşatacak havada bir şarkı ve kliple sektöre geri dönüş yaptı bildiğiniz gibi. Fakat şarkının adı gereği Atiye'nin 2015 senesinde çıkardığı 'Abrakadabra' şarkısı da listelerde yeniden yükselmeye başladı! Lady Gaga'nın yayınladığı aynı isme sahip 'Abracadabra' şarkısının benzerliği Atiye hayranlarını harekete geçirdi. İki şarkı arasındaki benzerlik sonucu Atiye Lady Gaga'ya telif davası açmaya karar verdi.

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Yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra ile uzun bir aranın ardından pop müziği şenlendiren ve hepimizi eskilere götüren Lady Gaga kısa sürede müzik listelerinde yükselmeyi başarmıştı.

Yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra ile uzun bir aranın ardından pop müziği şenlendiren ve hepimizi eskilere götüren Lady Gaga kısa sürede müzik listelerinde yükselmeyi başarmıştı.

Kendisi yıllardır kendine has tarzı, şarkıları ve sesiyle pop müziğin kraliçelerinden biri olarak kalplerdeki yerini korumayı sürdüren isimlerden biri.

MAYHEM isimli albümüyle müzik dünyasına gümbür gümbür bir giriş yapan Gaga son olarak Abracadabra isimli şarkısına çektiği klip ve tarzıyla görenleri yeniden büyülemişti.

MAYHEM isimli albümüyle müzik dünyasına gümbür gümbür bir giriş yapan Gaga son olarak Abracadabra isimli şarkısına çektiği klip ve tarzıyla görenleri yeniden büyülemişti.

Şarkının klibi ve dans koreografisi kısa sürede beğeni toplamış, Lady Gaga'nın bu çıkışı adeta müzik sektörüne yeniden bir umut ışığı olmuştu!

Şarkıya dair detaylardan daha önce bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gelelim asıl olaya! Atiye'nin 2015 senesinde yayınladığı 'Abrakadabra' isimli şarkısını hatırlayanlar mutlaka vardır.

Gelelim asıl olaya! Atiye'nin 2015 senesinde yayınladığı 'Abrakadabra' isimli şarkısını hatırlayanlar mutlaka vardır.

Şarkılarıyla her seferinde dile dolanan şarkıcı Lady Gaga'nın 'Abracadabra'sıyla birlikte listelerde yükselişe geçti!

Bu durum Atiye hayranlarını da harekete geçirdi! Hem aynı isme sahip olan hem de bestesinin benzediği iddia edilen şarkılar benzerlikleriyle fanlar arasında tartışma yarattı.

Bu durum Atiye hayranlarını da harekete geçirdi! Hem aynı isme sahip olan hem de bestesinin benzediği iddia edilen şarkılar benzerlikleriyle fanlar arasında tartışma yarattı.

Gelin önce Atiye'nin 'Abrakadabra'sını dinleyelim:

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Lady Gaga'nın 'Abracadabra'sını da şöyle bırakalım 👇

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Atiye'nin Lady Gaga'ya telif davası açtığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 'Abrakadabra'dan esinlendiği iddiasıyla olayı mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Atiye'nin Lady Gaga'ya telif davası açtığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 'Abrakadabra'dan esinlendiği iddiasıyla olayı mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı.

Atiye’nin avukatları, eserin izinsiz kullanıldığına dair telif hakkı davası açacaklarını duyurdu.

Öte yandan şarkının adının izinsiz kullanılmasını şaşırdığını söyleyen Atiye'nin Amerika'ya uyarı evrakı göndereceği söylendi.

Öte yandan şarkının adının izinsiz kullanılmasını şaşırdığını söyleyen Atiye'nin Amerika'ya uyarı evrakı göndereceği söylendi.

“Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. Sözleri bestenin üzerine yazılmıştı. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı. Yıllar sonra bestenin bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı. Bu noktada avukatlarım meslek birliklerine bir yazı yolladı ve Amerika’da Lady Gaga’ya şarkıyla ilgili dava açıyoruz.”

Geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösteren şarkıcı olay hakkında böyle konuştu 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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