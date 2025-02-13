Dava Açmak İçin Hazırlanıyor: Atiye ve Lady Gaga Arasında 'Abrakadabra' Krizi Çıktı!
Dava Açmak İçin Hazırlanıyor: Atiye ve Lady Gaga Arasında 'Abrakadabra' Krizi Çıktı!
Lady Gaga uzun bir sürenin ardından eski pop müzik zevkini yaşatacak havada bir şarkı ve kliple sektöre geri dönüş yaptı bildiğiniz gibi. Fakat şarkının adı gereği Atiye'nin 2015 senesinde çıkardığı 'Abrakadabra' şarkısı da listelerde yeniden yükselmeye başladı! Lady Gaga'nın yayınladığı aynı isme sahip 'Abracadabra' şarkısının benzerliği Atiye hayranlarını harekete geçirdi. İki şarkı arasındaki benzerlik sonucu Atiye Lady Gaga'ya telif davası açmaya karar verdi.
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Yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra ile uzun bir aranın ardından pop müziği şenlendiren ve hepimizi eskilere götüren Lady Gaga kısa sürede müzik listelerinde yükselmeyi başarmıştı.
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MAYHEM isimli albümüyle müzik dünyasına gümbür gümbür bir giriş yapan Gaga son olarak Abracadabra isimli şarkısına çektiği klip ve tarzıyla görenleri yeniden büyülemişti.
Gelelim asıl olaya! Atiye'nin 2015 senesinde yayınladığı 'Abrakadabra' isimli şarkısını hatırlayanlar mutlaka vardır.
Bu durum Atiye hayranlarını da harekete geçirdi! Hem aynı isme sahip olan hem de bestesinin benzediği iddia edilen şarkılar benzerlikleriyle fanlar arasında tartışma yarattı.
Gelin önce Atiye'nin 'Abrakadabra'sını dinleyelim:
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Lady Gaga'nın 'Abracadabra'sını da şöyle bırakalım 👇
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Atiye'nin Lady Gaga'ya telif davası açtığı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 'Abrakadabra'dan esinlendiği iddiasıyla olayı mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı.
Öte yandan şarkının adının izinsiz kullanılmasını şaşırdığını söyleyen Atiye'nin Amerika'ya uyarı evrakı göndereceği söylendi.
Geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösteren şarkıcı olay hakkında böyle konuştu 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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