onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Saçlarını Üçe Vurdurup Üstüne Bir de Gözlük Takan Mabel Matiz'in Yeni İmajını Görmeniz Lazım!

Saçlarını Üçe Vurdurup Üstüne Bir de Gözlük Takan Mabel Matiz'in Yeni İmajını Görmeniz Lazım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2025 - 14:24

Mabel Matiz, müziğiyle olduğu kadar kendine özgü tarzıyla da magazinde kendine yer edinmiş isimlerden biri. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde görünümünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını üçe vurduran şarkıcının radikal imaj değişikliği dikkat çekti. Gelin Mabel Matiz'in yeni imajına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mabel Matiz, Türk müziğinin özgün isimlerinden biri olarak, hem şarkı sözleriyle hem de melodileriyle dinleyicilerini derinden etkileyen şarkıcılardan biri bildiğiniz gibi.

Mabel Matiz, Türk müziğinin özgün isimlerinden biri olarak, hem şarkı sözleriyle hem de melodileriyle dinleyicilerini derinden etkileyen şarkıcılardan biri bildiğiniz gibi.

Mabel isimli ilk albümüyle sektöre giriş yapmasının ardından her şarkısıyla  dillere pelesenk olan Mabel Matiz geçtiğimiz senelere 'Müphem', 'Düldül' ve 'Fan' ile damgasını vurmuştu.

Sık sık tarzıyla ve müziğiyle dikkat çeken şarkıcıyı zaman zaman da arşivden çıkan gençlik fotoğraflarıyla konuşuyoruz.

Sık sık tarzıyla ve müziğiyle dikkat çeken şarkıcıyı zaman zaman da arşivden çıkan gençlik fotoğraflarıyla konuşuyoruz.

Klipleri, tarzı ve şarkılarıyla bambaşka bir yoldan giden Mabel Matiz yenilikçi işleriyle her seferinde dikkati kendine çekmeyi başarıyor.

Sizin için Mabel Matiz'in gençlik yıllarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sık sık farklı görünümler deneyen şarkıcı, değişen tarzıyla hem sahnede hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor!

Sık sık farklı görünümler deneyen şarkıcı, değişen tarzıyla hem sahnede hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor!

Kendine has tarzı ve imaj değişiklikleriyle adından bahsettiren şarkıcı bu sefer de saçlarını üçe vurdurarak verdiği pozla gündeme geldi!

Kendine has tarzı ve imaj değişiklikleriyle adından bahsettiren şarkıcı bu sefer de saçlarını üçe vurdurarak verdiği pozla gündeme geldi!

Son dönemde, Mabel Matiz’in müziğiyle olduğu kadar imajıyla da adından söz ettirdiği bir gerçek...

Saçlarını kısacık yapan şarkıcı gözlük de takınca ortaya bu görüntü çıktı! Siz Mabel Matiz'in yeni imajını kendisine yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım 👇

Saçlarını kısacık yapan şarkıcı gözlük de takınca ortaya bu görüntü çıktı! Siz Mabel Matiz'in yeni imajını kendisine yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın