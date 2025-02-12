Saçlarını Üçe Vurdurup Üstüne Bir de Gözlük Takan Mabel Matiz'in Yeni İmajını Görmeniz Lazım!
Saçlarını Üçe Vurdurup Üstüne Bir de Gözlük Takan Mabel Matiz'in Yeni İmajını Görmeniz Lazım!
Mabel Matiz, müziğiyle olduğu kadar kendine özgü tarzıyla da magazinde kendine yer edinmiş isimlerden biri. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde görünümünde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını üçe vurduran şarkıcının radikal imaj değişikliği dikkat çekti. Gelin Mabel Matiz'in yeni imajına birlikte bakalım!
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Mabel Matiz, Türk müziğinin özgün isimlerinden biri olarak, hem şarkı sözleriyle hem de melodileriyle dinleyicilerini derinden etkileyen şarkıcılardan biri bildiğiniz gibi.
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Sık sık tarzıyla ve müziğiyle dikkat çeken şarkıcıyı zaman zaman da arşivden çıkan gençlik fotoğraflarıyla konuşuyoruz.
Sık sık farklı görünümler deneyen şarkıcı, değişen tarzıyla hem sahnede hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor!
Kendine has tarzı ve imaj değişiklikleriyle adından bahsettiren şarkıcı bu sefer de saçlarını üçe vurdurarak verdiği pozla gündeme geldi!
Saçlarını kısacık yapan şarkıcı gözlük de takınca ortaya bu görüntü çıktı! Siz Mabel Matiz'in yeni imajını kendisine yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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