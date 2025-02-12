Bir Aydır Ayrı Yaşadıkları İddia Edilmişti: Eğlenmeye Çıkan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Göndermeli Paylaşım!

Geçtiğimiz seneden bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sürekli magazin gündeminde yer alıyor.İkiz kızları Alin ve Lina ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizin son olarak boşanma sürecini başlattığı, hatta bu süreci kızları için gizli tuttukları iddia edilmişti.

Genellikle konu hakkında yaptıkları açıklamalarla spekülasyonları doğrulayan çiftle ilgili geçtiğimiz gün ise farklı bir iddia ortaya atıldı. Bir aydır farklı evlerde yaşadığı iddia edilen Pelin Akil'den Anıl Altan'a göndermeli bir paylaşım geldi!