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Bir Aydır Ayrı Yaşadıkları İddia Edilmişti: Eğlenmeye Çıkan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Göndermeli Paylaşım!

Bir Aydır Ayrı Yaşadıkları İddia Edilmişti: Eğlenmeye Çıkan Pelin Akil'den Anıl Altan'a Göndermeli Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2025 - 10:54

Geçtiğimiz seneden bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sürekli magazin gündeminde yer alıyor.İkiz kızları Alin ve Lina ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizin son olarak boşanma sürecini başlattığı, hatta bu süreci kızları için gizli tuttukları iddia edilmişti. 

Genellikle konu hakkında yaptıkları açıklamalarla spekülasyonları doğrulayan çiftle ilgili geçtiğimiz gün ise farklı bir iddia ortaya atıldı. Bir aydır farklı evlerde yaşadığı iddia edilen Pelin Akil'den Anıl Altan'a göndermeli bir paylaşım geldi!

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Oyunculuğun yanı sıra oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Akil'i hem paylaşımları hem de evliliğindeki çatırdamalarla sık sık duyar olduk.

Oyunculuğun yanı sıra oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Akil'i hem paylaşımları hem de evliliğindeki çatırdamalarla sık sık duyar olduk.

Anıl Altan'la sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen kısa süre sonra da evlenip ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan çiftimiz beğeni toplayan isimlerden olmayı sürdürüyordu.

Anıl Altan'la sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen kısa süre sonra da evlenip ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan çiftimiz beğeni toplayan isimlerden olmayı sürdürüyordu.

Fakat çiftimiz nazara mı geldi bilinmez, ikili arasında geçtiğimiz seneden bu yana devam eden boşanma iddiaları bir an olsun son bulmuyor.

Fakat çiftimiz nazara mı geldi bilinmez, ikili arasında geçtiğimiz seneden bu yana devam eden boşanma iddiaları bir an olsun son bulmuyor.

Anıl Altan boşanma haberleriyle ilgili "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" ifadelerini kullanmış ama iddiaların önünü alamamıştı.

Anıl Altan boşanma haberleriyle ilgili "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" ifadelerini kullanmış ama iddiaların önünü alamamıştı.
onedio.com

Genellikle haklarında çıkan iddialara verdikleri yanıtlarla kafaları karıştıran Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma prosedürlerini başlattığı fakat bu süreci gizli tuttuğu söylenmişti.

Genellikle haklarında çıkan iddialara verdikleri yanıtlarla kafaları karıştıran Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma prosedürlerini başlattığı fakat bu süreci gizli tuttuğu söylenmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Daha önce muhabirlerin boşanmayla ilgili sorularına verdiği kafa karıştırıcı cevaplarla gündeme gelen Pelin Akil son olarak aylar önce verdiği cevabı tekrarlamıştı.

Daha önce muhabirlerin boşanmayla ilgili sorularına verdiği kafa karıştırıcı cevaplarla gündeme gelen Pelin Akil son olarak aylar önce verdiği cevabı tekrarlamıştı.

Oyuncu daha önce bu soruları son derece gergin bir tavırla karşılamış ve 'Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an.' ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak benzer bir cevap veren Pelin Akil'in o ifadelerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz gün ise ikilinin bir aydır ayrı yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmış, Mehmet Üstündağ'ın yaptığı "aşk bitti" açıklaması ise ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Geçtiğimiz gün ise ikilinin bir aydır ayrı yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmış, Mehmet Üstündağ'ın yaptığı "aşk bitti" açıklaması ise ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Ortalık boşanma haberleriyle çalkalanırken geçtiğimiz gece kız kıza eğlenmeye giden Pelin Akil'den manidar bir paylaşım geldi!

Ortalık boşanma haberleriyle çalkalanırken geçtiğimiz gece kız kıza eğlenmeye giden Pelin Akil'den manidar bir paylaşım geldi!

Kadehini kaldırarak verdiği pozun altına Anıl Altan'ı etiketleyen Pelin Akil tekrar kafaları karıştırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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