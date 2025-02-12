Kameraları Görünce Kaçtı: Yeni Aşkıyla Magazine Yakalanan Büşra Develi Bir Anda Muhabirlerle Baş Başa Kaldı!
Kameraları Görünce Kaçtı: Yeni Aşkıyla Magazine Yakalanan Büşra Develi Bir Anda Muhabirlerle Baş Başa Kaldı!
Yer aldığı yapımlarla başarısını kanıtlayan Büşra Develi özel hayatıyla da sık konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin ardından Burak Deniz'le olan birlikteliğiyle adından bahsettiren Develi ayrılıkla da gündemde kalmıştı.
Burak Deniz ile barıştığı iddialarıyla bir süre manşetlerde gördüğümüz Develi yeni aşkıyla kameralara yakalandı. Fakat güzel oyuncu kısa sürede muhabirlerle baş başa kaldı! Sevgilisinin nereye gittiğini soran Develi'nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı.
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Yer aldığı başarılı yapımlar dışında aşk hayatıyla da gündemde görmeye alıştığımız Büşra Develi'nin adı bir zamanlar Burak Deniz'le yaşadığı ilişkiyle epey bir gündemde kalmıştı.
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları aşka dönene Burak Deniz ve Büşra Develi'nin doludizgin devam eden aşkı 2018 senesinde son bulmuştu.
Son olarak “Sevgilim yok, kalbim boş… kendimi işime verdim" gibi bir açıklamayla aşk meşk işlerine ara verdiğini söyleyen Develi kameralara yeni aşkıyla yakalandı.
Fakat yanındaki beyefendi kameraları fark eder etmez güzel oyuncu muhabirlerle baş başa kaldı! Oyuncunun sevgilisi kayıplara karışırken tek başına kalan Develi ne yapacağını şaşırdı...
Magazin muhabirleriyle kısa süre konuşan Büşra Develi panik halinde yanındaki beyefendinin nereye gittiğini sordu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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