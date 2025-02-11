Kendine Hakim Olamadı: Sosyal Medyadan Gelen Kötü Yorumlar Hakkında Konuşan Tolga Çevik'ten Ağır Eleştiri!

Tolga Çevik, Türk televizyon ve sahne dünyasının en tanınmış komedyenlerinden biri olarak, kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmış isimlerden. Mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle her performansında izleyenleri güldürmeyi başaran isim son dönemde sahne gösterileri ve televizyon projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Katıldığı programlarda da yaptığı samimi itiraflarla adından bahsettirmeye devam eden komedyen bu sefer Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Sosyal medyadan yapılan ağır eleştiriler hakkında konuşan Çevik ne demiş gelin birlikte bakalım...