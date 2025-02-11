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Kendine Hakim Olamadı: Sosyal Medyadan Gelen Kötü Yorumlar Hakkında Konuşan Tolga Çevik'ten Ağır Eleştiri!

Kendine Hakim Olamadı: Sosyal Medyadan Gelen Kötü Yorumlar Hakkında Konuşan Tolga Çevik'ten Ağır Eleştiri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2025 - 18:04

Tolga Çevik, Türk televizyon ve sahne dünyasının en tanınmış komedyenlerinden biri olarak, kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmış isimlerden. Mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle her performansında izleyenleri güldürmeyi başaran isim son dönemde sahne gösterileri ve televizyon projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Katıldığı programlarda da yaptığı samimi itiraflarla adından bahsettirmeye devam eden komedyen bu sefer Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Sosyal medyadan yapılan ağır eleştiriler hakkında konuşan Çevik ne demiş gelin birlikte bakalım...

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Komedi anlayışı, şovları ve tavrıyla herkesin gönlüne taht kurmuş komedyenlerden biri olan Tolga Çevik'i katıldığı programlarda ses getiren açıklamalarıyla konuşmaya bir hayli alıştık.

Komedi anlayışı, şovları ve tavrıyla herkesin gönlüne taht kurmuş komedyenlerden biri olan Tolga Çevik'i katıldığı programlarda ses getiren açıklamalarıyla konuşmaya bir hayli alıştık.

"Arkadaşım Hoşgeldin" ile yıllardır ekranlarda seyirci ile buluşan Tolga Çevik konsept şovuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya da son hızla devam ediyor.

"Arkadaşım Hoşgeldin" ile yıllardır ekranlarda seyirci ile buluşan Tolga Çevik konsept şovuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya da son hızla devam ediyor.

Senelerdir yaptığı programları aynı zamanda bir tiyatro gösterisi olarak sergileyen Tolga Çevik oyunculuk yetenekleriyle de takdir toplamaya devam ediyor.

Senelerdir yaptığı programları aynı zamanda bir tiyatro gösterisi olarak sergileyen Tolga Çevik oyunculuk yetenekleriyle de takdir toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Çevik yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu!

Geçtiğimiz Pazar günü Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Çevik yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu!

Katıldığı programlarda her seferinde samimi itiraflarıyla gündem olmayı bırakan başarılı isim Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Katıldığı programlarda her seferinde samimi itiraflarıyla gündem olmayı bırakan başarılı isim Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
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Televizyon dünyası hakkındaki düşüncelerinden tutun da yeni nesil komedyenler hakkındaki fikirlerine kadar birçok konuyu masaya yatıran Tolga Çevik aldığı eleştiriler hakkında da konuştu.

Televizyon dünyası hakkındaki düşüncelerinden tutun da yeni nesil komedyenler hakkındaki fikirlerine kadar birçok konuyu masaya yatıran Tolga Çevik aldığı eleştiriler hakkında da konuştu.

Sosyal medyadan yapılan ağır yorumları eleştiren ünlü komedyen "Kontörlü telefonundan bana küfür ederek eline ne geçiyor?" şeklinde isyan etti.

Sosyal medyadan yapılan ağır yorumları eleştiren ünlü komedyen "Kontörlü telefonundan bana küfür ederek eline ne geçiyor?" şeklinde isyan etti.

Ünlü isim konuşmasının devamında 'Sosyal medyaya gıcık olma sebebim biraz da o, 250 sene bir araya gelemeyeceğiniz bir arkadaş bana öyle bir salvo yapabiliyor ki hiçbir alt yapısı olmadan...' ifadelerini kullandı.

Tolga Çevik'in o açıklamasının tamamı için:

Programın tamamını da şöyle bırakalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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