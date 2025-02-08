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Henüz 40'ı Çıkmayan Ferdi Tayfur'a Yeğenleri ve Kızı Tuğçe Tayfur İki Ayrı Mevlit Okutacak!

Henüz 40'ı Çıkmayan Ferdi Tayfur'a Yeğenleri ve Kızı Tuğçe Tayfur İki Ayrı Mevlit Okutacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.02.2025 - 16:10

Vefatının ardından arkasında bıraktığı miras ve vasiyet yüzünden aile bireyleri birbirine giren Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Ardında 3 milyar TL değerinde mal varlığı bıraktığı iddia edilen Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Tayfur'un küs gittiği kızı Tuğçe ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur'un mirasa dahil edilmemesi ise gözlerden kaçmamıştı. Mirasın pay edilme şekline tepki gösteren Tuğçe Tayfur bir kez daha usta sanatçının yeğenleriyle karşı karşıya geldi. Mirasla başlayan gerginlik şimdi de Ferdi Tayfur'un 12 Şubat günü gerçekleşecek 40 mevlidine yansıdı.

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2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un mal varlığı ve vasiyeti gündemde bomba etkisi yaratmış, ünlü sanatçının vasiyeti hakkındaki iddialar almış başını gitmişti.

2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un mal varlığı ve vasiyeti gündemde bomba etkisi yaratmış, ünlü sanatçının vasiyeti hakkındaki iddialar almış başını gitmişti.

3 milyar TL değerinde bir mal varlığı olduğu iddia edilen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve mirasını birçok hayır kurumuna bağışladığı görülmüştü.

3 milyar TL değerinde bir mal varlığı olduğu iddia edilen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve mirasını birçok hayır kurumuna bağışladığı görülmüştü.

Usta ismin kalan mirasını, taşınmazlarını ve şarkılarının telif haklarını 11 kişiye pay ettiği öğrenilirken küs gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren Timur Turanbayburt'un mirasa dahil edilmemesi dikkat çekmişti.

Usta ismin kalan mirasını, taşınmazlarını ve şarkılarının telif haklarını 11 kişiye pay ettiği öğrenilirken küs gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren Timur Turanbayburt'un mirasa dahil edilmemesi dikkat çekmişti.

Sanatçının mirasının kurumlara ve aile bireylerine nasıl dağıtıldığından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tuğçe Tayfur ise sanatçının yeğenlerinin vasiyet açıklamasının ardından resmen ateş püskürmüş ve "Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Tuğçe Tayfur ise sanatçının yeğenlerinin vasiyet açıklamasının ardından resmen ateş püskürmüş ve "Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın tamanından da bu içeriğimizde bahsettik:

Ferdi Tayfur'un 15 yılın ardından kabul ettiği ve babasına böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un ise neden vasiyette yer almadığı merak konusu olmuştu.

Ferdi Tayfur'un 15 yılın ardından kabul ettiği ve babasına böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un ise neden vasiyette yer almadığı merak konusu olmuştu.

Ardından kendisinin babası hayattayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmış ve görenleri şoka sokmuştu 👇

Tuğçe Tayfur ise son olarak vasiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte yaptığı paylaşımla yine yeğenlere sert çıkışmıştı:

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Yeğenler ve Ferdi Tayfur'un kızı bu sefer de mevlid yüzünden ters düştü! Miras tartışmasıyla başlayan gerginlik sanatçının 40'ında yapılacak mevlide yansıdı.

Yeğenler ve Ferdi Tayfur'un kızı bu sefer de mevlid yüzünden ters düştü! Miras tartışmasıyla başlayan gerginlik sanatçının 40'ında yapılacak mevlide yansıdı.

Henüz 40'ı dolmayan sanatçının 12 Şubat günü gerçekleşecek mevlidi için yeğenlerin ayrı Tuğçe Tayfur'un ayrı bir mevlit okutacağı yaptıkları paylaşımlarla öğrenildi.

Henüz 40'ı dolmayan sanatçının 12 Şubat günü gerçekleşecek mevlidi için yeğenlerin ayrı Tuğçe Tayfur'un ayrı bir mevlit okutacağı yaptıkları paylaşımlarla öğrenildi.

'Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde 

Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi...'

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara sessiz kalan Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını duyurdu.

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara sessiz kalan Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını duyurdu.

'2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.'

Bir sosyal medya hesabının Tuğçe Tayfur'un mevlit paylaşımının altına yaptığı "Çok şeyler yazasım var sana ve Timur'a ama Ferdi babama saygımdan susuyorum" yorumuna kızı sessiz kalmadı.

Bir sosyal medya hesabının Tuğçe Tayfur'un mevlit paylaşımının altına yaptığı "Çok şeyler yazasım var sana ve Timur'a ama Ferdi babama saygımdan susuyorum" yorumuna kızı sessiz kalmadı.

Diğer yandan "Biri çok sevdiği içim kırılıp küser, diğeri çok sevdiği için böbreğini verir, cenazede üzüntüsünden bayılır." şeklindeki yorumu beğenen Tuğçe Tayfur "konunun özeti" cevabını da böyle verdi...

Diğer yandan "Biri çok sevdiği içim kırılıp küser, diğeri çok sevdiği için böbreğini verir, cenazede üzüntüsünden bayılır." şeklindeki yorumu beğenen Tuğçe Tayfur "konunun özeti" cevabını da böyle verdi...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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