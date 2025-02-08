Henüz 40'ı Çıkmayan Ferdi Tayfur'a Yeğenleri ve Kızı Tuğçe Tayfur İki Ayrı Mevlit Okutacak!
Henüz 40'ı Çıkmayan Ferdi Tayfur'a Yeğenleri ve Kızı Tuğçe Tayfur İki Ayrı Mevlit Okutacak!
Vefatının ardından arkasında bıraktığı miras ve vasiyet yüzünden aile bireyleri birbirine giren Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Ardında 3 milyar TL değerinde mal varlığı bıraktığı iddia edilen Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına bıraktığı ortaya çıkmıştı.
Tayfur'un küs gittiği kızı Tuğçe ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur'un mirasa dahil edilmemesi ise gözlerden kaçmamıştı. Mirasın pay edilme şekline tepki gösteren Tuğçe Tayfur bir kez daha usta sanatçının yeğenleriyle karşı karşıya geldi. Mirasla başlayan gerginlik şimdi de Ferdi Tayfur'un 12 Şubat günü gerçekleşecek 40 mevlidine yansıdı.
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2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un mal varlığı ve vasiyeti gündemde bomba etkisi yaratmış, ünlü sanatçının vasiyeti hakkındaki iddialar almış başını gitmişti.
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3 milyar TL değerinde bir mal varlığı olduğu iddia edilen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve mirasını birçok hayır kurumuna bağışladığı görülmüştü.
Usta ismin kalan mirasını, taşınmazlarını ve şarkılarının telif haklarını 11 kişiye pay ettiği öğrenilirken küs gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren Timur Turanbayburt'un mirasa dahil edilmemesi dikkat çekmişti.
Tuğçe Tayfur ise sanatçının yeğenlerinin vasiyet açıklamasının ardından resmen ateş püskürmüş ve "Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin." ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Tayfur'un 15 yılın ardından kabul ettiği ve babasına böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un ise neden vasiyette yer almadığı merak konusu olmuştu.
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Yeğenler ve Ferdi Tayfur'un kızı bu sefer de mevlid yüzünden ters düştü! Miras tartışmasıyla başlayan gerginlik sanatçının 40'ında yapılacak mevlide yansıdı.
Henüz 40'ı dolmayan sanatçının 12 Şubat günü gerçekleşecek mevlidi için yeğenlerin ayrı Tuğçe Tayfur'un ayrı bir mevlit okutacağı yaptıkları paylaşımlarla öğrenildi.
Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara sessiz kalan Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını duyurdu.
Bir sosyal medya hesabının Tuğçe Tayfur'un mevlit paylaşımının altına yaptığı "Çok şeyler yazasım var sana ve Timur'a ama Ferdi babama saygımdan susuyorum" yorumuna kızı sessiz kalmadı.
Diğer yandan "Biri çok sevdiği içim kırılıp küser, diğeri çok sevdiği için böbreğini verir, cenazede üzüntüsünden bayılır." şeklindeki yorumu beğenen Tuğçe Tayfur "konunun özeti" cevabını da böyle verdi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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