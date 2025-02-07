Ferdi Tayfur’a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt’un Babası Hayattayken Yazdığı Mesajlar Şoke Etti
2 Ocak 2025 günü hayatını kaybeden Arabesk'in usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un adı miras ve vasiyet konularıyla anılmaya devam ediliyor. 5 Şubat günü mirasını hayır kurumlarına bıraktığı ortaya çıkan Ferdi Tayfur'un kalan mal varlıklarını 11 kişiye dağıttığı öğrenilmişti. Mirasın ortaya çıkmasının ardından Tuğçe Tayfur'un Şirin Gözalıcı'yı hedef aldığı sözleri ise gündeme oturmuştu. Mirasa dahil edilmediği ortaya çıkan Timur Turanbayburt'un babasına hayatını kaybetmeden önce söylediği sözleri ortaya çıktı.
Oda Tv'nin haberine göre Ferdi Tayfur'a böbreğini vermesiyle gündeme gelen Timur Turanbayburt'un babası hayattayken yaptığı paylaşımlar gündemde şok etkisi yarattı.
Türk arabesk müziğin efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur, 15 Aralık günü evinde fenalaşmıştı. Ardından hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği öğrenilen Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti.
Vefatının ardından vasiyeti ve mirasıyla gündeme gelen Ferdi Tayfur'un mal varlığının hayır kurumlarına bağışlandığı haberi ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Mirasın ortaya çıkmasının ardından Tuğçe Tayfur sinir küpüne dönerek "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı..." ifadeleriyle vasiyeti açıklayan yeğenlere tepki göstermişti.
Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un mal varlığını 11 kişiye ve kurumlara nasıl pay ettiği ise bugün öğrenildi.
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve 15 yıl sonra kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un mirasa dahil edilmediği ortaya çıkmıştı.
Ferdi Tayfur'un mirasından pay alamayacağı öğrenilen Timur Turanbayburt geçmişte babası hakkında söylediği sözlerle yeniden gündeme geldi.
Oda Tv'nin haberine göre, Ferdi Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmama sebebini Onur Akay açıkladı. Babasının vefatından önce sosyal medya hesabından yazdıkları ortaya çıkan Turanbayburt'un verdiği böbreği geri istediği ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur ve oğlu Timur arasında geçenlerin detayları bilinmezken Turanbayburt'un "Böbreği geri ver ş... Tatlıses senden namuslu... Her gün diyalize giriyordun ş...." gibi sert ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.
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