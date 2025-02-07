Şarkıcı Berkay'ın Eşi Özlem Ada Şahin'in Kamera Arkası Paylaşımında Dua Edip Sürülen Krem Dikkatlerden Kaçmadı

Başarılı kariyeriyle ve çıkardığı hit şarkılarla büyük bir hayran kitlesi kazanan Berkay'ın adını genellikle gündemdeki olaylara yaptığı yorumlarla duyuyoruz. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden biri olan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise sosyal medya hesabından sık paylaşım yapan isimlerden.

Kızları Arya ve Zeynep Mira'yla paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkartan Özlem Ada Şahin Berkay'la birlikte kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkasını hesabından paylaşan ismin o görüntülerinde bir set çalışanının hareketleri ise kullanıcılardan kaçmadı!