Şarkıcı Berkay'ın Eşi Özlem Ada Şahin'in Kamera Arkası Paylaşımında Dua Edip Sürülen Krem Dikkatlerden Kaçmadı
Şarkıcı Berkay'ın Eşi Özlem Ada Şahin'in Kamera Arkası Paylaşımında Dua Edip Sürülen Krem Dikkatlerden Kaçmadı
Başarılı kariyeriyle ve çıkardığı hit şarkılarla büyük bir hayran kitlesi kazanan Berkay'ın adını genellikle gündemdeki olaylara yaptığı yorumlarla duyuyoruz. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden biri olan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise sosyal medya hesabından sık paylaşım yapan isimlerden.
Kızları Arya ve Zeynep Mira'yla paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkartan Özlem Ada Şahin Berkay'la birlikte kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkasını hesabından paylaşan ismin o görüntülerinde bir set çalışanının hareketleri ise kullanıcılardan kaçmadı!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, son dönemde hem müziğiyle hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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2016 senesinde Özlem Ada Şahin'le evlenen, o günden beri de mutlu birliktelikleriyle göz dolduran şarkıcı yıllar içinde babalık deneyimini tadan isimlerden oldu.
2017'de Arya, iki yıl sonra da Zeynep Mira'ya kavuşan Berkay iki kızıyla ve güzeller güzeli karısının yaptığı kalp eriten paylaşımlarla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
14 Şubat sevgililer günü için bir dergiye poz veren ikili bu sefer pek sık denk gelemeyeceğimiz o anlarla gündeme geldi!
Çekim sırasında kamera arkasındaki bir çalışanın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e krem sürmeden önce dua ettiği anlar dikkatli sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı.
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Gelin o bir hayli garipsenen anları birlikte izleyelim:
Çalışanın hareketini tuhaf bulan bir sosyal medya kullanıcısının "Çocuk dua karışımlı krem mi sürüyor?" sorusunu cevaplayan Özlem Ada Şahin "Nazara gelmeyelim" ifadelerini kullandı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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