22 Yaş Farkı Olay Olmuştu: Bülent Şakrak'la Yollarını Ayıran Burcu Kirman'dan Kafa Karıştıran Gönderme
22 Yaş Farkı Olay Olmuştu: Bülent Şakrak'la Yollarını Ayıran Burcu Kirman'dan Kafa Karıştıran Gönderme
2025'in ilk aşk bombalarından biri olan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son bulmuştu. 1 Ocak günü Şakrak'ın sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu yeni ilişkisi bir ayın ardından bitmişti. İlişkileri ilk öğrenildiğinden bu yana 22 senelik yaş farkı ile gündeme oturan çift ayrılığıyla da çok konuşuldu.
Bülent Şakrak ayrılıkla ilgili sessizliğini sürdürürken Burcu Kirman'ın büyük göndermeler barındıran o paylaşımı kafaları karıştırdı! Gelin detaylara bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar magazin gündemine Ceyda Düvenci ile yaptıkları mutlu evlilikle yansıyan Bülent Şakrak yılların ardından gelen boşanma haberiyle duyanlarda şok etkisi yaratmıştı. Ayrılık sonrası özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, şimdilerde sık konuştuğumuz isimlerden biri olmayı da sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından kameralara Esra Akpınar'la yakalanan Bülent Şakrak yine aşkını gözler önünde yaşamayı sürdürmüş çok geçmeden de adını ayrılıkla anmıştık.
Yeni yıl paylaşımıyla birlikte kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman ile aşk yaşamaya başladığını duyuran Bülent Şakrak mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla duyurmuştu.
2025'in ilk günlerinde birlikte olduklarını duyuran çift Ocak ayının sonunda ise sessiz sedasız yollarını ayırma kararı almıştı.
Sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kalan ikilinin ayrılığı sonrası sessizliğini bozan ilk taraf ise Burcu Kirman oldu. Oldukça göndermeli sözler barındıran bir yazıyı hikayesinde paylaşan Kirman'ın o ifadeleri dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kirman yaptığı paylaşımda, "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim. Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet." sözünü paylaşarak "Çağımızın en büyük sorunu" ifadeleriyle kararları karıştırırken ikilinin ayrılık nedeni de merak konusu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın