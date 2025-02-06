Hırsızlıktan Tutuklanmıştı: Işın Karaca Kızı Mia'nın Babası Sedat Doğan Hakkında Çarpıcı İtiraflarda Bulundu!
Hırsızlıktan Tutuklanmıştı: Işın Karaca Kızı Mia'nın Babası Sedat Doğan Hakkında Çarpıcı İtiraflarda Bulundu!
2011 yılında Sedat Doğan ile yaptığı evlilikten kızı Mia'yı kucağına alan, 2013 senesinde de evliliğini bitiren Işın Karaca uzun bir süredir gündeme eski kocasıyla geliyor.
Işın Karaca daha sonra 2016 yılında evlendiği Tuğral Odabaş’tan 2019 yılı Kasım ayında boşanmıştı. Eşinden boşandıktan sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu’na gönlünü kaptıran şarkıcı, Amsterdam'da gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti. Sedat Doğan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Karaca eski kocasına uzaklaştırma kararı çıkarttığını açıkladı.
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Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak uzun yıllardır sahnelerde ve ekranlarda dikkat çeken Işın Karaca gündeme sözleriyle geldi.
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Genellikle sert çıkışlarıyla adından bahsettiren şarkıcı bu sefer eski evliliğine dair konuştu.. Hem müzik kariyeriyle hem de cesur açıklamalarıyla tanınan Karaca katıldığı Gel Konuşalım programıyla gündem oldu.
19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı evlilikten Erda isminde bir oğlu ve Sedat Doğan'la ikinci evliliğinden doğan Mia isminde bir kızı olan Işın Karaca eski eşi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.
5 yıldır aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile 2023 senesinde evlenen Işın Karaca katıldığı programda eski eşi hakkında "Kızımın babası için uzaklaştırma kararı var." ifadelerini kullandı.
2011 yılında evlenen Işın Karaca ile Sedat Doğan çifti 2013'te ayrılma kararı almıştı. Şarkıcı eski eşi ve kızı Mia'nın babası Sedat Doğan hakkında "Nafaka, para bir şey istemiyorum. Her şeyime yetiyorum. Mahkemede de hiçbir şey istemedim. Kızım babasıyla ilgili her şeyi bilerek büyüdü." diyerek, boşanma sonrası yaşadığı süreci ve kızının babasıyla olan ilişkisini açıkladı.
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Işın Karaca, 9 yıl önce boşandığı Sedat Doğan'ın hırsızlıktan dolayı Brezilya'da tutuklanmasından sonra kızları Mia'nın kendi soyadını kullanması için açtığı davayı kazanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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