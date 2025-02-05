Beynine Pıhtı Atması Sonucu 9 Aydır Hastanede Tedavi Gören Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Beynine Pıhtı Atması Sonucu 9 Aydır Hastanede Tedavi Gören Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Beynine pıhtı atması sonucu 9 aydır hastanede tedavi gören Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. İş insanı Mithat Erdem, usta sanatçıdan haber getirdi. Hastaneden paylaşım yapan Erdem, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı. Son durumu hakkında iyi haberler getiren Erdem'in o paylaşımına gelin birlikte bakalım...
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Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart’ta beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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Usta isim aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. İnanır’dan dokuz ayın sonunda haber geldi.
Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, usta oyuncunun son sağlık durumunu "Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama" şeklinde özetlemişti.
İş insanı Mithat Erdem, usta sanatçıyı hastanede ziyaret etti. Erdem, Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İnanır'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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