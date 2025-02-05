Platoniğe Dönmüştü: Oğlu Kuzey'in Aşk Hayatıyla Oldukça Yakından İlgilenen Çağla Şıkel Düştüğü Boşluğu Anlattı
Platoniğe Dönmüştü: Oğlu Kuzey'in Aşk Hayatıyla Oldukça Yakından İlgilenen Çağla Şıkel Düştüğü Boşluğu Anlattı
Sunuculuk kariyeri ile ekranlarda görmeye alıştığımız Çağla Şıkel son günlerde aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda oğlu Kuzey'in aşk yaşamaya başladığı öğrenilmiş, Şıkel'in tepkisi ise olay olmuştu. Oğlunun ilişkisiyle birlikte gözleri kendine çeviren, açıklamalarıyla gündeme oturan ünlü isme 'Diyelim ki oğlun bir kıza körkütük aşık oldu, kıskanır mısın?' sorusu yöneltildi. Şıkel'in cevabı ne olmuş gelin birlikte bakalım!
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NOW TV'de Çağla İle Yeni Bir Gün programının sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel hem ekranlarda hem de özel hayatıyla yakından takip edilen isimlerden biri.
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Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel son zamanlarda oğullarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla ve aşk hayatıyla bir hayli gündemde.
Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Kuzey'in ilk defa aşık olduğunu öğrendiğinde platoniğe bağladığını söyleyen Şıkel'in "klasik erkek annesi" tavırları gözden kaçmamıştı!
Oğlunun aşk hayatına dair açıklamalarıyla oldukça sık duymaya başladığımız Şıkel son açıklamasında da "Oğlumun sevdiğini benim sevmemem gibi bir ihtimal zaten yok! Tabii ki birine aşık olacaktı ben buna hazırlıklı değilmişim" ifadelerini kullanmıştı.
Alara X ile 10 dakika programında "Diyelim ki oğlun bir kıza körkütük aşık oldu, kıskanır mısın?" sorusuna cevap veren Çağla Şıkel yine sözleriyle gündeme oturdu.
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"Zaten benim oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık... İlk başlarda gerçekten bir anne olarak 'Ben doğurdum, ben büyüttüm, ben ilgilendim en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek.' öyle olmadığını anladım" şeklinde cevap veren Çağla Şıkel kıskançlık sorularını da yanıtladı.
"Kıskançlık yanlış olur. 'Bir tık ilginin senden kaymasıyla nasıl hissettin?' diye sorarsan, tabii ki de bir dönem köşeme çekildim." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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