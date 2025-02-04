Hırs Böyle Bir Şey: Buse Terim Daha Önce Suratına Bakmayan David Beckham'la Ne Yapıp Edip Fotoğraf Çektirdi
Hırs Böyle Bir Şey: Buse Terim Daha Önce Suratına Bakmayan David Beckham'la Ne Yapıp Edip Fotoğraf Çektirdi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşmış ve gündeme Beckham'ın kendisini umursamamasıyla düşmüştü. Dünyaca ünlü futbolcunun geçtiğimiz hafta İstanbul'a geleceği haberleri ise büyük bir heyecan yaratmıştı.
Bugün Türkiye'ye yıllar sonra ayak basan David Beckham ise sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Hayranlarıyla fotoğraf çekinen ünlü isim Buse Terim'i de bu sefer geri çevirmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Yabancı magazinin favori ailelerinden olan Beckhamlar yıllardır gıptayla bakılan ve en çok sevilen isimlerden olmayı sürdürüyor bildiğiniz gibi.
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Şimdilerde emekliliğinin keyfini çıkarmanın yanı sıra ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı olan David Beckham geçtiğimiz hafta müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.
Reklam çekimi için İstanbul'a ayak basan yakışıklı futbolcu hayranlarının üzerinde büyük bir heyecan yaratırken çekildiği fotoğraflardaki karizmasıyla da sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.
O şanslı isimlerden birisi de Fatih Terim'in kızı Buse Terim oldu! Geçtiğimiz yaz, İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaptığı sırada David Beckham, Terim'in fotoğraf çekilme isteğini reddetmişti.
Sabah'ın erken saatlerinde yola koyulan Terim o anları anbean paylaştı...
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Olayın üzerine "Nasıl sallamadı Beckham ya" şeklinde paylaşım yapan Buse Terim bu sefer muradına erdi! İstanbul'da gerçekleşen etlinlikte bir araya gelen ikili bu sefer fotoğraf çekinebildi.
Terim o anları "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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