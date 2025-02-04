Hırs Böyle Bir Şey: Buse Terim Daha Önce Suratına Bakmayan David Beckham'la Ne Yapıp Edip Fotoğraf Çektirdi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşmış ve gündeme Beckham'ın kendisini umursamamasıyla düşmüştü. Dünyaca ünlü futbolcunun geçtiğimiz hafta İstanbul'a geleceği haberleri ise büyük bir heyecan yaratmıştı.

Bugün Türkiye'ye yıllar sonra ayak basan David Beckham ise sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Hayranlarıyla fotoğraf çekinen ünlü isim Buse Terim'i de bu sefer geri çevirmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!