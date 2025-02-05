Enis Arıkan'ın Şebnem Bozoklu Hakkındaki İtirafları Akıllara Ezgi Mola'yla Küslüğünü Getirmeden Edemedi!
Enis Arıkan'ın Şebnem Bozoklu Hakkındaki İtirafları Akıllara Ezgi Mola'yla Küslüğünü Getirmeden Edemedi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=FfqvD...
Enis Arıkan'ın Ezgi Mola ile kurduğu dostluğu duymayan yoktur... Öyle ki ikili birlikte yer aldığı projeler haricinde de hayatlarının neredeyse her anını birlikte geçiriyordu. Fakat ne olduysa oldu ve geçtiğimiz sene bittiği anlaşılan arkadaşlık bir türlü toparlanamadı.
Haliyle ikilinin küsme nedeni de büyük bir merak konusu oldu! Enis Arıkan açıklamalarda bulundu fakat kimseye yeterli gelmedi. Konuşmalarında genellikle Ezgi Mola'ya göndermede bulunduğu düşünülen Arıkan'ın şimdi de Şebnem Bozoklu hakkındaki sözleri de dikkat çekti.
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Dostluklarıyla ünlüler dünyasında gıptayla bakılan Enis Arıkan ve Ezgi Mola ikilisi şimdilerde birbirlerine aldıkları tavırla gündeme geliyor bildiğiniz gibi.
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Uzun bir süredir birbirlerine göndermeli paylaşımlar yaptıkları düşünülen ikili ise yaptıkları açıklamalarda "O öyle bir şey yapmaz. Asla!" gibi ifadelerle birbirlerine toz kondurmamayı da sürdürüyor.
Arkadaşlıkla ilgili açıklamalarıyla da zaman zaman birbirlerine ufak sitemlerde bulunduğu düşünülen ikili bu sefer de Enis Arıkan'ın Şebnem Bozoklu'yu anlattığı anılarla gündeme geldi.
Konservatuar günleriyle ilgili konuşan Arıkan, Bozoklu sayesinde oyunculuğa başladığını anlatırken güzel oyuncunun o dönem kendisinde ne kadar yardımcı olduğunun da altını çizdi.
Saba Tümer'in "Hayatının dönüm noktası Şebnem" sözleriyle birlikte "Şebnem'i çok kullandım. Konservatuar ödevlerimi hiç yapmazdım. Şebnem ertesi gün bana 70 sayfayı verirdi." ifadelerini kullanan Enis Arıkan bu sefer de "Ne kadar verici bir kız!" cevabıyla karşılaştı.
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Bu diyaloğun ardından akıllara ilk gelen isim şimdilerde aralarında soğuk rüzgarlar esen Ezgi Mola oldu!
O anların tamamını da sizin için şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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