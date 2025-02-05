Enis Arıkan'ın Şebnem Bozoklu Hakkındaki İtirafları Akıllara Ezgi Mola'yla Küslüğünü Getirmeden Edemedi!

Enis Arıkan'ın Ezgi Mola ile kurduğu dostluğu duymayan yoktur... Öyle ki ikili birlikte yer aldığı projeler haricinde de hayatlarının neredeyse her anını birlikte geçiriyordu. Fakat ne olduysa oldu ve geçtiğimiz sene bittiği anlaşılan arkadaşlık bir türlü toparlanamadı.

Haliyle ikilinin küsme nedeni de büyük bir merak konusu oldu! Enis Arıkan açıklamalarda bulundu fakat kimseye yeterli gelmedi. Konuşmalarında genellikle Ezgi Mola'ya göndermede bulunduğu düşünülen Arıkan'ın şimdi de Şebnem Bozoklu hakkındaki sözleri de dikkat çekti.