Yakın Zamanda Dostu Metin Arolat'ı Kaybeden Armağan Çağlayan'ın Yalnızlığa Dair Açıklamaları Yürekleri Burktu!
Yakın Zamanda Dostu Metin Arolat'ı Kaybeden Armağan Çağlayan'ın Yalnızlığa Dair Açıklamaları Yürekleri Burktu!
Kendisini gündeme dahil olduğu açıklamalarla duymaya alıştığımız Armağan Çağlayan itiraflarıyla gündeme geldi. 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan Armağan Çağlayan adından yaptığı açıklamalarla bahsettirdi. Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın sözleri yürekleri burktu! Gelin detaylara bakalım...
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Sunuculuğunu yaptığı programlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuştuğumuz Armağan Çağlayan bu kez kendi hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
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BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programınına konuk olan Armağan Çağlayan samimi açıklamalarıyla adından bahsettirdi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlayan "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.
Ailesine dair de samimi açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan 2009 senesinde kaybettiği babası hakkında konuştu.
Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın yalnızlığa dair sözleri ise yürekleri burktu. Herhangi bir hastalık durumunda kendisine bakacak kimsenin olmadığını söyleyen Çağlayan, "Birine muhtaç olma fikri korkutucu geliyor. Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok." şeklinde konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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