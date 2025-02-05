Yakın Zamanda Dostu Metin Arolat'ı Kaybeden Armağan Çağlayan'ın Yalnızlığa Dair Açıklamaları Yürekleri Burktu!

'Babam Alzheimer sebebiyle vefat etti. 9 sene yattı hiçbirimizi tanımadan. 9 sene yatınca zaten sizin hayatınızdan çıkıyor sizi tanımıyor sizinle konuşmuyor öyle yatıyor. Aslında ölüm dediğimiz şey hayattan çıkmak. Zaten babam bizim hayatımızdan çıktığı için benim hayatımda babamın ölümü çok büyük bir travma olmadı zaten benim hayatımdan çıkmıştı'