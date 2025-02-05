onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yakın Zamanda Dostu Metin Arolat'ı Kaybeden Armağan Çağlayan'ın Yalnızlığa Dair Açıklamaları Yürekleri Burktu!

Yakın Zamanda Dostu Metin Arolat'ı Kaybeden Armağan Çağlayan'ın Yalnızlığa Dair Açıklamaları Yürekleri Burktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2025 - 13:22

Kendisini gündeme dahil olduğu açıklamalarla duymaya alıştığımız Armağan Çağlayan itiraflarıyla gündeme geldi. 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan Armağan Çağlayan adından yaptığı açıklamalarla bahsettirdi. Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın sözleri yürekleri burktu! Gelin detaylara bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sunuculuğunu yaptığı programlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuştuğumuz Armağan Çağlayan bu kez kendi hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Sunuculuğunu yaptığı programlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuştuğumuz Armağan Çağlayan bu kez kendi hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programınına konuk olan Armağan Çağlayan samimi açıklamalarıyla adından bahsettirdi.

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programınına konuk olan Armağan Çağlayan samimi açıklamalarıyla adından bahsettirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlayan "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlayan "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.

Ailesine dair de samimi açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan 2009 senesinde kaybettiği babası hakkında konuştu.

Ailesine dair de samimi açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan 2009 senesinde kaybettiği babası hakkında konuştu.

'Babam Alzheimer sebebiyle vefat etti. 9 sene yattı hiçbirimizi tanımadan. 9 sene yatınca zaten sizin hayatınızdan çıkıyor sizi tanımıyor sizinle konuşmuyor öyle yatıyor. Aslında ölüm dediğimiz şey hayattan çıkmak. Zaten babam bizim hayatımızdan çıktığı için benim hayatımda babamın ölümü çok büyük bir travma olmadı zaten benim hayatımdan çıkmıştı'

Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın yalnızlığa dair sözleri ise yürekleri burktu. Herhangi bir hastalık durumunda kendisine bakacak kimsenin olmadığını söyleyen Çağlayan, "Birine muhtaç olma fikri korkutucu geliyor. Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın yalnızlığa dair sözleri ise yürekleri burktu. Herhangi bir hastalık durumunda kendisine bakacak kimsenin olmadığını söyleyen Çağlayan, "Birine muhtaç olma fikri korkutucu geliyor. Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok." şeklinde konuştu.

'Eskiden 'Huzurevine giderim' diye düşünüyordum ama teyzem huzurevinde yaşıyor ve çok mutsuz. Bunu acı bir deneyimle yaşamış oldum şimdi istemem mesela. Ama bunu öğrenince daha çok gelecek korkusu sardı. Kimsenin başına dert olmak istemem'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın