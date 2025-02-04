Her Seferinde Aşka Tövbe Eden İrem Derici Yeni Sevgilisini Yine Cümle Aleme Duyurdu!
Her Seferinde Aşka Tövbe Eden İrem Derici Yeni Sevgilisini Yine Cümle Aleme Duyurdu!
Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici'yi listelerin başına yerleşen şarkılarıyla duyuyoruz fakat kendisinin çalkantılı aşk hayatı da her seferinde olay oluyor desek yeridir.
Geçtiğimiz sene Gökhan Fırat ile yaşadığı dolu dizgin aşkın ardından ayrılık haberleriyle gündeme düşen İrem Derici uzunca bir süre boyunca aşka tövbeli olduğunu dile getirmişti. Bir süre önce gizemli bir isimle paylaşım yapan Derici çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı. 2024'ü oldukça duygusal bir paylaşımla bitiren Derici sinyallerin ardından yeni sevgilisini paylaştığı pozlarla duyurdu!
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Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici'yi kendisinden dinlemeye ve paylaşımlarıyla konuşmaya çoğumuz alışkınız.
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2024 senesinde aşk hayatıyla epey bir konuştuğumuz İrem Derici Gökhan Fırat'la yaşadığı ilişkiyi gözler önüne sermekten geri durmamış ikiliyi yakından takip eder olmuştuk. Fakat çiftin beklenmedik ayrılığı duyanları şaşırtmıştı.
Yurt dışı seyahatleri ve aşk dolu paylaşımları önümüze sık sık düşen bu ikilinin ayrılığı sonrası Derici adeta "kimse için üzülemem" paylaşımlarında bulunmuş ve hayatına kaldığı yerden devam etmişti.
Uzun bir süredir paylaşımlarında yer verdiği Melih Kunukcu ile aşk iddialarını yapılan yorumlar üzerinden yalanlayan İrem Derici'den yıl sonunda duygusal bir paylaşım gelmişti.
Derici'nin sevmek ve sevilmek üzerine yazdığı o duygusal paragrafı merak edenler için şöyle bırakalım ve lafı daha da uzatmadan Dericinin ilan-ı aşk ettiği o pozlara gelelim...
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Derici prodüktör sevgilisiyle aşkını "seni her gece son geceymiş gibi seveceğim @melihkunukcu ❤️" notunu düştüğü bu pozlarla duyurdu 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Melih gay sanki kız öyle bir vibe aldım ☺️ sizin sektörün aşkı tek vuruşluk 😎 Yakında aşka yine tövbeeeçrkersin ireem kekosu 😅
Bana birini hatırlattı ama 🤔
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