Kızı Zeynep ve Oğlu Hazar'a Yaptığı Babalıkla Beğeni Toplayan Taner Ölmez'den "Tam Bir Ev Adamıyım" İtirafı!
Kızı Zeynep ve Oğlu Hazar'a Yaptığı Babalıkla Beğeni Toplayan Taner Ölmez'den "Tam Bir Ev Adamıyım" İtirafı!
Medcezir dizisinde canlandırdığı 'Mert Asım Serez' karakteriyle gönülleri fetheden Taner Ölmez sonrasında rol aldığı yapımlarla da adından bahsettirmişti. Sadece işiyle değil özel hayatıyla da gündemde gördüğümüz Taner Ölmez'i şimdilerde biricik ailesiyle anar olduk. Evliliklerinin ardından önce Zeynep ismini verdikleri kızlarını ardından da oğulları Hazar'ı kucaklarına alan çiftimiz paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor.
Ece Çeşmioğlu'nun her fırsatta övdüğü Taner Ölmez geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Evdeki sorumluluklarından bahseden Ölmez bu sefer de kendi kendini övdü!
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2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenen, 2022'de ilk bebeklerini, 2024'te de ikinci bebeklerini kucaklarına alan Taner Ölmez'i şimdilerde oyunculuğu dışında sevimli ailesiyle de över olduk.
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Kızları Zeyno'nun ardından oğulları Hazar'a kavuşan çift kurdukları aile ile göz doldurmaya devam ederken Çeşmioğlu'nun her fırsatta Taner Ölmez'in babalığıyla övündüğü anlar da yüzlerde gülümseme oluşturuyor.
"Taner o kadar tatlı ve eğlenceli bir baba ki... Zeyno ile oyun oynarken onları izlemekten kendimi alamıyorum. Sürekli parka gidiyorlar, hayal dünyalarında gezinip oyunlar oynuyorlar. Müthiş bir baba-kız ilişkileri var" şeklindeki açıklamasıyla kızıyla Ölmez'in arasındaki bağı öven Ece Çeşmioğlu son olarak yaptıkları "çalışma anlaşmasını" da paylaşmıştı.
Taner Ölmez bu sefer babalık deneyimini kendi ağzından anlattı. İbrahim Selim'in programına konuk olan başarılı oyuncu "Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu?" sorusuna "Asla boşanmazdım kendimden." ifadelerini kullanarak cevap vermesinin ardından evdeki sorunluluklarından bahsetti.
"Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani..." şeklinde resmen babalık dersi veren Ölmez seyirciyi de kendine hayran bıraktı!
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Ünlü oyuncu "Eşin Ece'nin tek bir özelliğin değiştirebilecek olsan hangi özelliğini değiştirirdin?" sorusuna "Ece'yi belki konsol oyunlarına biraz yatkın yapabilirim, daha yetenekli birisi haline getirebilirim" şeklinde cevap verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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