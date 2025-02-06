Kızı Zeynep ve Oğlu Hazar'a Yaptığı Babalıkla Beğeni Toplayan Taner Ölmez'den "Tam Bir Ev Adamıyım" İtirafı!

Medcezir dizisinde canlandırdığı 'Mert Asım Serez' karakteriyle gönülleri fetheden Taner Ölmez sonrasında rol aldığı yapımlarla da adından bahsettirmişti. Sadece işiyle değil özel hayatıyla da gündemde gördüğümüz Taner Ölmez'i şimdilerde biricik ailesiyle anar olduk. Evliliklerinin ardından önce Zeynep ismini verdikleri kızlarını ardından da oğulları Hazar'ı kucaklarına alan çiftimiz paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor.

Ece Çeşmioğlu'nun her fırsatta övdüğü Taner Ölmez geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Evdeki sorumluluklarından bahseden Ölmez bu sefer de kendi kendini övdü!