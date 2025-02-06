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Şükrü Özyıldız'ın Eski Sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan Demet Akalın'ın Ağır Tabirine Göndermeli Cevap Gecikmedi

Şükrü Özyıldız'ın Eski Sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan Demet Akalın'ın Ağır Tabirine Göndermeli Cevap Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2025 - 19:57

Son zamanlarda gündeme Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle gelen Sibil Çetinkaya'nın adını manşetlerde duymaya alıştık. Influencer kimliği ile belli bir bilinirlik kazanan Çetinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip ediliyor. Diğer fenomenlerle yaşadığı sorunlar dışında son aylarda ilişkisiyle birlikte ünlüler dünyasında da adını duyuran Çetinkaya son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün ise Demet Akalın'ın kendisine yaptığı ağır yorum sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı! Çetinkaya sessizliğini korurken yapılan yoruma verdiği göndermeli cevap dikkat çekti. Gelin birlikte bakalım...

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Yılın neredeyse her günü başka bir ülkeden paylaşım yapan, şatafatlı hayatıyla bilinen influencerlardan biri olan Sibil Çetinkaya'yı son zamanlarda aşk hayatıyla anıyorduk.

Yılın neredeyse her günü başka bir ülkeden paylaşım yapan, şatafatlı hayatıyla bilinen influencerlardan biri olan Sibil Çetinkaya'yı son zamanlarda aşk hayatıyla anıyorduk.

2023 senesine yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla damga vuran Sibil Çetinkaya'nın adını kısa süre içerisinde ünlüler dünyasında da duymaya başlamıştık.

2023 senesine yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla damga vuran Sibil Çetinkaya'nın adını kısa süre içerisinde ünlüler dünyasında da duymaya başlamıştık.

Belki hatırlayanlar vardır özellikle Elçin Sangu ile bir etkinlikte yaşadığı fotoğraf krizi ile kendisi fena topa tutulmuştu.

Belki hatırlayanlar vardır özellikle Elçin Sangu ile bir etkinlikte yaşadığı fotoğraf krizi ile kendisi fena topa tutulmuştu.

Çetinkaya'nın kameralara uzun süre verdiği pozlar ve Sangu'nun kendisini beklediği anlar resmen olay olmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise ikiliyi ayrılık iddialarıyla duymaya başlamıştık. Başlarda gizledikleri ilişkilerini son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önünde yaşamaya başlayan Özyıldız ve Çetinkaya çifti nazara mı geldi bilinmez ama ayrılık çanları çalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ise ikiliyi ayrılık iddialarıyla duymaya başlamıştık. Başlarda gizledikleri ilişkilerini son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önünde yaşamaya başlayan Özyıldız ve Çetinkaya çifti nazara mı geldi bilinmez ama ayrılık çanları çalmaya devam ediyor.

Evlilik konusunda farklı beklentiler içinde oldukları ve bu yüzden ilişkilerini bitirme kararı aldığı iddia edilen çiftimiz birbirlerinin paylaşımlarını da beğenmeyi bıraktı.

Evlilik konusunda farklı beklentiler içinde oldukları ve bu yüzden ilişkilerini bitirme kararı aldığı iddia edilen çiftimiz birbirlerinin paylaşımlarını da beğenmeyi bıraktı.

Detaylardan sizin için bahsetmiştik:

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Tüm bunlar yaşanırken Sibil Çetinkaya bambaşka bir kaosun içine sürüklendi. Geçtiğimiz gün bir Tiktok kullanıcısının dikkat çekmesi üzerine Çetinkaya'nın paylaşımı topa tutulmuştu.

Tüm bunlar yaşanırken Sibil Çetinkaya bambaşka bir kaosun içine sürüklendi. Geçtiğimiz gün bir Tiktok kullanıcısının dikkat çekmesi üzerine Çetinkaya'nın paylaşımı topa tutulmuştu.

Sibil Çetinkaya'nın çok eleştirileri o paylaşımından ve X kullanıcısın o paylaşımından bu içeriğimizde bahsettik:

X'de olay olan o görüntülerin ardından Demet Akalın beklenmedik şekilde konuya dahil olmuş ve oldukça ağır bulunan "puf böreği" yorumuyla dikkat çekmişti.

X'de olay olan o görüntülerin ardından Demet Akalın beklenmedik şekilde konuya dahil olmuş ve oldukça ağır bulunan "puf böreği" yorumuyla dikkat çekmişti.

Çetinkaya yaşananların magazin gündeminde olay yaratmasının ardından sessizliğini korurken sonunda paylaşımının altına yapılan bir yoruma cevap vermeden edemedi.

Çetinkaya yaşananların magazin gündeminde olay yaratmasının ardından sessizliğini korurken sonunda paylaşımının altına yapılan bir yoruma cevap vermeden edemedi.

Akalın'ın ağır yorumunun ardından bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Puf surat" yorumuna Sibil Çetinkaya "Huzur diliyorum size" şeklinde cevap vermekle yetindi.

Akalın'ın ağır yorumunun ardından bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Puf surat" yorumuna Sibil Çetinkaya "Huzur diliyorum size" şeklinde cevap vermekle yetindi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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