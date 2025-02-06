Şükrü Özyıldız'ın Eski Sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan Demet Akalın'ın Ağır Tabirine Göndermeli Cevap Gecikmedi

Son zamanlarda gündeme Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle gelen Sibil Çetinkaya'nın adını manşetlerde duymaya alıştık. Influencer kimliği ile belli bir bilinirlik kazanan Çetinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip ediliyor. Diğer fenomenlerle yaşadığı sorunlar dışında son aylarda ilişkisiyle birlikte ünlüler dünyasında da adını duyuran Çetinkaya son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün ise Demet Akalın'ın kendisine yaptığı ağır yorum sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı! Çetinkaya sessizliğini korurken yapılan yoruma verdiği göndermeli cevap dikkat çekti. Gelin birlikte bakalım...